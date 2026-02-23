L' anticipo di primavera è già agli sgoccioli | ecco quando riaprire gli ombrelli

Il cambiamento climatico ha causato un anticipo delle stagioni, spingendo i primi giorni di marzo a portare temperature più miti. La fine di febbraio ha visto un rapido passaggio da cieli sereni e poco nuvolosi, rendendo i cittadini più propensi ad uscire all’aperto. Questa variazione si riflette anche nelle abitudini quotidiane, come la riapertura degli ombrelli che si prevede già tra breve. La stagione si prepara a cambiare in modo rapido e deciso.

L’ultima settimana del mese di febbraio e dell’inverno meteorologico (il 1° marzo debutta la primavera meteorologica) si è aperta all’insegna dei cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Merito di un ritrovato Anticiclone delle Azzorre che dopo una lunghissima latitanza non ha intenzione, stavolta, di fare solamente una toccata e fuga, anzi. La durata dell’anticiclone. Per i prossimi giorni, quindi, le condizioni atmosferiche saranno praticamente sempre le stesse: temperature diurne in aumento (punte anche di 20°C sulle Isole Maggiori) grazie a un maggior soleggiamento e alla nuova stagione che, inevitabilmente, avanza giorno dopo giorno ma anche il ritorno di foschie e nebbie sulle pianure del Nord dove, inevitabilmente, la colonnina di mercurio non subirà nessuna impennata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Archiviate le Olimpiadi invernali, a Milano scatta un anticipo di primavera (ecco quando finirà)Le Olimpiadi invernali sono state archiviate e Milano sperimenta giornate più calde, secondo le previsioni di 3Bmeteo.

Venti di burrasca sulle Marche ma poi arriva un anticipo di primavera. Ecco quandoUna perturbazione ha portato venti forti e mareggiate nelle Marche, causando disagi sulla costa e in alcune zone interne.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Meteo, dal freddo ad un anticipo di primavera: le previsioni per Monza e Brianza; Ultime ore di maltempo a Milano poi scatta un anticipo di primavera: ecco quanto durerà; Meteo: l’anticipo di primavera continua: Ancora sole e temperature oltre la media; Meteo: l'anticipo di primavera continua: Ancora sole e temperature oltre la media.

Anticipo di primavera a Milano e in Lombardia: caldo fino 19 gradi, poi torna il maltempo. Quando e dove, le previsioni meteoUn vasto anticiclone si distenderà su tutto il bacino del Mediterrane, coinvolgendo l’Italia. Ma non illudiamoci, il bel tempo non è destinato a durare ... ilgiorno.it

Meteo – Anticipo di primavera in arrivo con stabilità diffusa, cieli soleggiati e temperature sopra le medieMeteo - Assaggio di primavera in Italia per l'ultima settimana di febbraio grazie all'anticiclone, attese giornate di bel tempo e clima molto mite ... centrometeoitaliano.it

Diversi chioschetti fanno il tutto esaurito e restano senza dolci e altro cibo. Uno straordinario anticipo di primavera dopo due mesi di abbondanti piogge, finalmente torna il sole e i cagliaritani tornano a godersi il litorale dopo i danni provocati dal ciclone Harry. - facebook.com facebook

Inizia l’anticipo di primavera. Nei prossimi giorni temperature massime tra 15 e 20 °C, soprattutto sulle regioni occidentali della Penisola. Attenzione però alla forte escursione termica: notti ancora fredde, specie sulla Pianura Padana. A metà settimana solo x.com