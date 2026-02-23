Archiviate le Olimpiadi invernali a Milano scatta un anticipo di primavera ecco quando finirà

Le Olimpiadi invernali sono state archiviate e Milano sperimenta giornate più calde, secondo le previsioni di 3Bmeteo. La città vive un anticipo di primavera, con temperature che raggiungono valori insoliti per questo periodo. Le temperature più miti spingono molti cittadini a lasciare a casa cappotti e sciarpe, mentre il sole illumina le strade. Il clima inaspettato continuerà per alcuni giorni e cambierà nel corso della settimana.

La colonnina di mercurio all'ombra della Madonnina dovrebbe salire fino a raggiungere quota 19°C, ma secondo i meteorologi questo periodo non avrà lunga vita Non così caldo per indossare (solo) una t-shirt, ma decisamente troppo per giacche e sciarpe. Archiviata la parentesi olimpica, Milano farà i conti con delle giornate dal sapore primaverile, come prevedono i meteorologi di 3Bmeteo. “Un robusto promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale ha esteso la sua influenza a tutta l'Italia allontanando definitivamente verso l'Europa orientale l'area perturbata - ha spiegato Carlo Migliore, meteorologo di 3Bmeteo -. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Oltre Milano Cortina 2026, le Olimpiadi Invernali del futuro saranno a gennaio? Dal 2038 possibile l'anticipo

Quando iniziano le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026

