Venti di burrasca sulle Marche ma poi arriva un anticipo di primavera Ecco quando

Una perturbazione ha portato venti forti e mareggiate nelle Marche, causando disagi sulla costa e in alcune zone interne. Le raffiche di garbino hanno raggiunto punte elevate, facendo salire il livello del mare e creando problemi al traffico marittimo. Le piogge intense e le nevicate in montagna hanno complicato i lavori di riparazione e i trasporti. Dopo due giorni di maltempo, le previsioni indicano un miglioramento con l’arrivo di un’anticipo di primavera. La situazione rimane sotto controllo, ma le condizioni meteo sono ancora instabili.

Ancora un paio di giornate di tempo instabile, segnate da forte vento di garbino, mareggiate e precipitazioni che a quote di montagna potranno essere nevose. Ma poi, dal weekend avremo un anticipo di primavera, con temperature in rialzo soprattutto da domenica 22 febbraio e una fase di bel tempo stabile destinata a durare almeno fino a metà della prossima settimana. Intanto però c'è da registrare un'allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per vento, diramato dalla Protezione civile regionale, che interesserà tutta la regione (tranne le aree costiere e collinari meridionali) per le 24 ore di domani, giovedì 19 febbraio.