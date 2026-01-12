Lando Norris | Hamilton può riprendersi mi piacerebbe correre un po’ di più con lui

Lando Norris, campione del mondo di Formula 1 nella stagione appena conclusa, ha espresso il desiderio di condividere più momenti in pista con Lewis Hamilton. Dopo sette anni di carriera, Norris ha raggiunto un traguardo importante, sottolineando la sua crescita nel campionato. Le sue parole riflettono la volontà di confrontarsi con i piloti di punta, contribuendo a rendere ancora più interessante il prossimo campionato mondiale di F1.

La stagione appena conclusa ha visto laurearsi campione del mondo Lando Norris, che ha coronato il sogno di una vita dopo sette stagioni in F1. Tra poche settimane si tornerà a fare sul serio ed il 2026, con nuovi piloti in pista e soprattutto un nuovo regolamento, promette spettacolo. Se la McLaren punterà ad una nuova affermazione, Ferrari invece dovrà necessariamente reagire dopo un Mondiale più che difficile. Le prestazioni nella stagione conclusa della scuderia di Maranello non sono sicuramente passate inosservate e su tutti ne ha pagato soprattutto Lewis Hamilton che ha disputato forse il più brutto Mondiale della sua carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

