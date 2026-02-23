L’Ancona porta a casa un punto prezioso Super Salvati e Zini fermano l’Unipomezia
L’Ancona ottiene un punto grazie alla rete di D’Alessandris e alla solidità difensiva, che ha fermato l’Unipomezia. La squadra di Super Salvati e Zini ha dimostrato carattere, resistendo agli attacchi avversari nel secondo tempo. La partita si è accesa dopo il vantaggio iniziale degli ospiti, ma i padroni di casa sono riusciti a pareggiare con determinazione. Un risultato che mantiene l’Ancona in corsa per la zona alta della classifica.
UNI 1 ANCONA 1 UNI (3-5-2): Gariti; Gemini, Bordi, De Santis; Cantisani, Morelli, Buchel, Amadio, Pettorossi; D’Alessandris (21’ st Manu), Persichini (34’ st Della Pietra). A disp. Tonelli, Valle, Marianelli, Tondi, Grassetti, Binaco, Okojie. All. Casciotti. ANCONA (4-2-3-1): Salvati; Ceccarelli, Bonaccorsi, Petito, Sparandeo; Gelonese, Gerbaudo; Zini, Attasi (33’ st D’Incoronato), Pecci (41’ Cericola); Babbi (36’ st Teraschi). A disp. Mengucci, Miola, De Luca, Markic, Calisto, Maspero. All. Maurizi. Arbitro: Manzini di Verona. Reti: 8’ st D’Alessandris, 10’ st Zini. Note - Ammoniti: Bordi, Babbi, De Santis, Bonaccorsi, Sparandeo, Gariti, Amadio; spettatori: un centinaio circa in tribuna, nonostante la partita a porte chiuse; recuperi: 3’ + 5’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
L’Ancona si gioca la finale di Coppa. Maurizi lascia a casa Zini e RovinelliL’Ancona si prepara a affrontare la semifinale di ritorno di coppa contro il Francavilla in Sinni.
L’Ancona cala il poker con la Recanatese. Un super Salvati ferma la rimonta giallorossaL’Ancona segna quattro gol e batte la Recanatese 4-2, conquistando tre punti fondamentali in trasferta.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Coppa Italia Serie D, la Pistoiese batte l’Ancona 2-0 nella finale di andata; Serie D: frena la capolista Ancona, l’Ostiamare ne approfitta e si porta a meno 1; L'Unipomezia blocca l'Ancona, comincia male l'era Pochesci a Valmontone; Ancona 'Settebellezze': dominato il Chieti con un poker, i biancorossi prendono la...rincorsa per la finale di Coppa Italia.
Serie D: frena la capolista Ancona, l’Ostiamare ne approfitta e si porta a meno 1In Serie D, girone F, si è giocata la 25esima giornata. Pari di rincorsa per l’Ancona, che sul campo dell’UniPomezia (gara giocata a porte chiuse per l’inagibilità dello stadio laziale) prima va sotto ... veratv.it
Ancona frizzante, recupera con Zini ma non riesce a vincereSERIE D - I dorici vanno sotto, alla fine è un punto contro l'unipomezia Finisce 1-1 tra Unipomezia e Ancona, ma il risultato non rende giustizia allo spettacolo in campo. Il primo tempo è un continuo ... youtvrs.it
Una giornata di super lavoro per i vigili del fuoco e due pullman "salvati" con il traino da parte di trattore e camion dei pompieri - facebook.com facebook