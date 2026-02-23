L’Ancona porta a casa un punto prezioso Super Salvati e Zini fermano l’Unipomezia

L’Ancona ottiene un punto grazie alla rete di D’Alessandris e alla solidità difensiva, che ha fermato l’Unipomezia. La squadra di Super Salvati e Zini ha dimostrato carattere, resistendo agli attacchi avversari nel secondo tempo. La partita si è accesa dopo il vantaggio iniziale degli ospiti, ma i padroni di casa sono riusciti a pareggiare con determinazione. Un risultato che mantiene l’Ancona in corsa per la zona alta della classifica.