L’Ancona cala il poker con la Recanatese Un super Salvati ferma la rimonta giallorossa

L’Ancona segna quattro gol e batte la Recanatese 4-2, conquistando tre punti fondamentali in trasferta. La squadra di casa rientra in partita con due reti nel finale, ma il portiere Salvati si rende protagonista fermando la rimonta giallorossa. La partita si è accesa nel secondo tempo, con i biancorossi che hanno preso il controllo e scritto il risultato finale.

RECANATESE 2 ANCONA 4 RECANATESE (3-4-2-1): Zagaglia; Giusti, Vecchio, Mordini; Eleuteri (45'st Gori), Ferro, Scorza, Pesaresi (31'st Ciccanti); Pierfederici (39'st Di Francesco), D'Angelo (39'st Chiarella); Nanapere All. G.Pagliari A disp. Mezzelani, Carano, Paoltroni, Fiumanò, Cocino ANCONA (4-2-3-1): Salvati; Ceccarelli, Bonaccorsi, Petito, Calisto (14'st Sparandeo); Gelonese, Gerbaudo; Pecci (34'st Battista), Attasi (33'st D'Incoronato), Cericola (14'st Zini); Kouko (45'st Babbi) All. Maurizi A disp. Mengucci, Miola, Proromo, De Luca Arbitro: Cavacini di Lanciano Reti: 2'pt Pecci, 17'Cericola, 29'Pecci, 31'Pierfederici, 37'Kouko (rig), 10'st Pesaresi Note: Spettatori circa 800 con larghissima rappresentanza ospite.

