Ghali sorprende con l’inedito Basta | il nuovo singolo che sta facendo discutere tutti

Ghali torna sulla scena con un brano che sta facendo parlare molto. Il nuovo singolo, intitolato “Basta”, ha sorpreso i fan e anche chi non lo seguiva più da tempo. È arrivato senza preavviso e subito ha scatenato commenti e reazioni contrastanti. La sua uscita ha acceso discussioni sui social e tra gli appassionati di musica.

**Ghali sorprende con “Basta”: il nuovo singolo che sta facendo discutere tutti** È stata una notizia di sorpresa, ma anche un colpo di scena che ha fatto discutere l’intera comunità musicale. Proprio poche ore prima della Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, Ghali ha pubblicato un nuovo brano, “Basta”, che sembra aver acceso una nuova polemica. Il rapper, ormai noto per il suo stile critico, ha deciso di condividere un inedito che si apre con le parole “Basta, basta, free tutti i maranza” – un tocco di autenticità e di critica sociale che ha colpito fortemente l’opinione pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ghali Basta

Nell’episodio 1×02 di A Knight of the Seven Kingdoms emergono nuovi dettagli sulla figura di Ser Arlan, accompagnati da una scena che sta suscitando discussioni tra i fan.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

*Ghali* - Dr. (INEDITO) *spoiler*

Ultime notizie su Ghali Basta

Argomenti discussi: Sayf a Sanremo 2026: Non sono Ghali 2.0. La mia canzone racconta i miei pensieri, non è un manifesto politico; Olimpiadi, Ghali rompe il silenzio e denuncia: Non posso cantare l'inno né esprimere un mio pensiero; Ghali: Sono stato censurato per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi; Ghali e Olimpiadi: la risposta di Abodi che lascia senza parole.

Ghali pubblica a sorpresa l’inedito BastaBasta: è questo il titolo dell’inedito che Ghali ha condiviso a sorpresa poche ore prima della Cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026. Dopo essere stato al centro di ... rockol.it

Olimpiadi, lo sfogo di Ghali: Non potrò cantare l’inno d’Italia né esprimere un mio pensieroA poche ore dalla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che lo vedrà tra i protagonisti insieme a Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli, il cantante Ghali ha pubblic ... tpi.it

“È tutto un gran teatro; non ho più potuto cantare l’Inno d’Italia; la lingua araba all’ultimo era di troppo”, queste fra le frasi scritte dal cantante Ghali in un’immagine di un post pubblicato sui social. Il cantante fa un chiaro riferimento alla cerimonia di apertura dell facebook