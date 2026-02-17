lana del rey pubblica il singolo white feather hawk tail deer hunter

Lana del Rey ha pubblicato il nuovo singolo White Feather Hawk Tail Deer Hunter. Lana del Rey ha pubblicato il nuovo singolo White Feather Hawk Tail Deer Hunter, da ora disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il videoclip ufficiale della traccia uscirà domani ed è stato realizzato da Lana direttamente con il suo team. Il pezzo è stato scritto da Lana con la sorella Chuck Grant, dal cognato Jason Pickens e dal marito di Lana, Jeffrey Dufrene. Il singolo è prodotto da Lana con il suo collaboratore di lunga data Jack Antonoff, con gli archi di Drew Erickson, che ha co-prodotto la canzone. Il mixing è realizzato da Dean Reid e Laura Sisk. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

