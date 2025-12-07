Promozione C’è Lampo Meridien-Pietrasanta Casalguidi al Barni con lo Jolo
Nel girone A di Promozione è tempo di tredicesima giornata (calcio d’inizio alle 14.30). Esame importante per la capolista Lampo Meridien: ai Giardinetti infatti arriva il Pietrasanta, ritenuta dagli addetti ai lavori ad inizio stagione, una delle pretendenti al salto in Eccellenza. Adesso, con 21 punti, si trova al quarto posto, a undici lunghezze di distanza dalla squadra azzurra. Nell’ultima giornata di campionato ha battuto 2-0 il Cubino. Il Lampo Meridien arriva invece dal rocambolesco pareggio in trasferta (2-2) contro il Firenze Ovest. In doppio vantaggio fino al novantesimo, la squadra di mister Benesperi si è fatta raggiungere sul pari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
