Jolo Calcio che esame C’è Lampo Meridien

Jolo Calcio si prepara a affrontare un nuovo anno, con l’obiettivo di mantenere alta la qualità e la determinazione. Dopo un 2025 ricco di sfide e successi, il team si concentra sulla prossima stagione, iniziando con una partita che si preannuncia tra le più impegnative. Un passo alla volta, Jolo mira a consolidare la propria crescita e a raggiungere nuovi traguardi, mantenendo sempre un approccio sobrio e professionale.

Il 2025, per lo Jolo, è stato un anno a dir poco indimenticabile. E l'obiettivo del 2026 sarà quello di continuare a stupire, iniziando magari da quella che sulla carta si preannuncia come la partita più difficile della stagione. Gli uomini di mister Luigi Ambrosio hanno ripreso ormai da giorni gli allenamenti, in vista della sedicesima giornata del campionato di Promozione (la prima del girone di ritorno) che prenderà il via domani alle 14:30. Per un match dall'alto coefficiente di difficoltà: Tomberli e compagni saranno di scena a Lamporecchio, nella tana della Lampo Meridien prima della classe.

