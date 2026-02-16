Omicidio di camorra del 2010 4 arresti | colpito al volto per il controllo del territorio

Un uomo è stato ucciso nel 2010 durante un episodio di violenza legato alla camorra, e questa mattina i carabinieri hanno arrestato quattro persone. La vittima è stata colpita al volto durante una lite per il controllo del territorio a Pozzuoli. L’indagine, condotta dalla Procura di Napoli, ha portato alla misura cautelare dopo anni di indagini approfondite. I quattro sospettati sono accusati di omicidio premeditato e di detenzione di armi illegali, reati aggravati dall’appartenenza al clan camorristico “Pagliuca”.

Tempo di lettura: < 1 minuto Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che, nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica, i Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 4 persone gravemente indiziate dei reati di omicidio premeditato nonché di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan camorristico “Pagliuca”, operante in Pozzuoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

