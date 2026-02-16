Omicidio di camorra del 2010 4 arresti | colpito al volto per il controllo del territorio

Un uomo è stato ucciso nel 2010 durante un episodio di violenza legato alla camorra, e questa mattina i carabinieri hanno arrestato quattro persone. La vittima è stata colpita al volto durante una lite per il controllo del territorio a Pozzuoli. L’indagine, condotta dalla Procura di Napoli, ha portato alla misura cautelare dopo anni di indagini approfondite. I quattro sospettati sono accusati di omicidio premeditato e di detenzione di armi illegali, reati aggravati dall’appartenenza al clan camorristico “Pagliuca”.

Tempo di lettura: < 1 minuto Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che, nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica, i Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 4 persone gravemente indiziate dei reati di omicidio premeditato nonché di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan camorristico “Pagliuca”, operante in Pozzuoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Omicidio di camorra del 2010, 4 arresti: colpito al volto per il controllo del territorio Blitz anti-camorra al Rione Sanità: 8 arresti, colpito il clan Sequino-Savarese Un poderoso blitz dei Carabinieri ha colpito il cuore del Rione Sanità, arrestando otto persone legate al clan Sequino-Savarese. Tre arresti nell’attività di controllo del territorio del Nucleo Radiomobile di Firenze I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno arrestato tre persone tra domenica e mercoledì durante controlli sul territorio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Camorra, omicidio di Ottavio Colalongo: arrestati tre del clan Luongo–Covone–Aloia; Camorra, omicidio Colalongo: arrestati i tre presunti assassini; Tre arresti per l'omicidio di Ottavio Colalongo, ucciso in un agguato di camorra: sono mandanti ed esecutori; Camorra, tre arresti per l’omicidio di Ottavio Colalongo a Scisciano. Ucciso per controllo spaccio. Cold case di camorra risolto dopo 15 anni: quattro arresti per l’omicidio di Carmine CampanaPozzuoli – Si registra una svolta nell'omicidio di Carmine Campana, ucciso il 15 maggio 2010 a Giugliano in Campania. cronachedellacampania.it Camorra, tre arresti per l’omicidio di Ottavio Colalongo a SciscianoCamorra, tre arresti per l’omicidio di Ottavio Colalongo a Scisciano. Ucciso per il controllo dello spaccio di droga ... ilgiornalelocale.it Le carte raccontano passo dopo passo la preparazione di un omicidio della camorra facebook Camorra, tre arresti per l’omicidio di Ottavio Colalongo a Scisciano: ucciso per controllo spaccio x.com