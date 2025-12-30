Beatrice Salvioni e i suoi romanzi Dal fango del Lambro al successo

Beatrice Salvioni, scrittrice monzese, ha intrecciato la sua vita e le sue opere con la città di Monza. Dalle origini segnate dal fango del Lambro alle pagine dei suoi romanzi, la sua scrittura riflette un legame autentico con il territorio. La sua esperienza ha contribuito a trasformare Monza in un contesto narrativo riconoscibile e significativo, capace di comunicare valori e storie al pubblico più ampio.

C'è un filo profondo, quasi carnale, che lega Beatrice Salvioni alla sua città. Un filo che passa dall'infanzia alle pagine dei suoi romanzi, dal fango del Lambro alle parole, e che ha trasformato Monza da luogo vissuto a spazio narrativo riconoscibile e potente, capace di parlare al mondo. Nata a Monza nel 1995, oggi vive a Torino, ma il ritorno è una costante: per la famiglia, per le scuole, per le iniziative culturali. Salvioni è considerata una delle voci emergenti più significative della narrativa italiana contemporanea. I suoi romanzi, " La Malnata " (2023) e " La Malacarne " (2024), entrambi ambientati a Monza, sono diventati un caso editoriale nazionale e internazionale: il primo è stato tradotto in 30 lingue, il secondo ha ricevuto da poco il premio della critica al Premio Letterario Brianza.

