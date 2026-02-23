L’altro Garibaldi | estratto del libro di Virman Cusenza
Virman Cusenza svela che l’immagine romantica di Garibaldi nasconde un uomo con idee avanzate e visioni innovative. La causa di questa scoperta nasce dall’analisi di lettere e documenti inediti, che mostrano un leader attento ai cambiamenti sociali e alle sfide del suo tempo. Questa interpretazione sfida la versione tradizionale e apre uno sguardo nuovo su una figura storica spesso stereotipata. La ricerca prosegue tra le pagine di un libro appena pubblicato.
Dietro la figura dell’eroe dei due mondi, oltre la camicia rossa e il mito risorgimentale, si cela un uomo sorprendentemente moderno e visionario. Virman Cusenza con L’altro Garibaldi. I Diari di Caprera (Mondadori) ci invita a conoscere il Garibaldi meno noto, accompagnandoci nella sua vita quotidiana, liberando il mito dagli stereotipi. Sull’isola infatti Garibaldi non si limita a guidare un’azienda agricola modello, ma importa macchinari innovativi, realizza un mulino d’avanguardia, impianta 14 mila viti e alleva una sorta di secondo esercito, composto da un migliaio di capi di bestiame. Fondatore della Società Reale di Protezione degli Animali, l’eroe cosmopolita coltiva idee e relazioni, accoglie amici, intellettuali e visitatori, sperimentando forme anticipate di famiglia allargata. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Automobilista estratto dai vigili del fuoco dopo uno scontro con un altro veicoloUn automobilista è stato estratto dai vigili del fuoco dopo uno scontro frontale avvenuto alle prime luci dell’alba, probabilmente a causa di un attraversamento improvviso.
Lo scandalo dei palinsesti – L’estratto esclusivo dal nuovo libro di Barbara Floridia “C’era una volta la Rai”Barbara Floridia, presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza Rai, denuncia che i palinsesti televisivi sono stati manipolati, causando confusione tra il pubblico.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Napoli, incendio in struttura alberghiera in piazza Garibaldi: soccorse quattro persone; Controlli a piazza Garibaldi: arrestate quattro persone; Garibaldi, così il Generale trasformò la spada in aratro | Libero Quotidiano.it.
Garibaldi tra mito e donne: il volto inedito del generaleSeppure in embrione, in Garibaldi è già presente il concetto di «matria» accanto a quello, tutto figlio dei suoi tempi, di patria. Il suo insistere sul ruolo ... ilgazzettino.it
Libri, Cusenza Racconto l’altro Garibaldi, figura modernissimaROMA (ITALPRESS) – Garibaldi è una figura modernissima, davvero un padre della patria, a prescindere dalle idee politiche, che ha ancora molto da insegnarci. A parlare è Virman Cusenza, autore del l ... msn.com
Virman Cusenza racconta, sulla base dei suoi meticolosi diari, Giuseppe Garibaldi, agronomo, idealista e uomo modernissimo. ytali.com/2026/02/19/il-… x.com
Virman Cusenza indaga il volto segreto dell’eroe dei due mondi al tempo del ritiro nell’isola sarda Leggi l'articolo #Garibaldi - facebook.com facebook