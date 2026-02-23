L’altro Garibaldi | estratto del libro di Virman Cusenza

Virman Cusenza svela che l’immagine romantica di Garibaldi nasconde un uomo con idee avanzate e visioni innovative. La causa di questa scoperta nasce dall’analisi di lettere e documenti inediti, che mostrano un leader attento ai cambiamenti sociali e alle sfide del suo tempo. Questa interpretazione sfida la versione tradizionale e apre uno sguardo nuovo su una figura storica spesso stereotipata. La ricerca prosegue tra le pagine di un libro appena pubblicato.

Dietro la figura dell'eroe dei due mondi, oltre la camicia rossa e il mito risorgimentale, si cela un uomo sorprendentemente moderno e visionario. Virman Cusenza con L'altro Garibaldi. I Diari di Caprera (Mondadori) ci invita a conoscere il Garibaldi meno noto, accompagnandoci nella sua vita quotidiana, liberando il mito dagli stereotipi. Sull'isola infatti Garibaldi non si limita a guidare un'azienda agricola modello, ma importa macchinari innovativi, realizza un mulino d'avanguardia, impianta 14 mila viti e alleva una sorta di secondo esercito, composto da un migliaio di capi di bestiame. Fondatore della Società Reale di Protezione degli Animali, l'eroe cosmopolita coltiva idee e relazioni, accoglie amici, intellettuali e visitatori, sperimentando forme anticipate di famiglia allargata.