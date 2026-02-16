Automobilista estratto dai vigili del fuoco dopo uno scontro con un altro veicolo

Strada chiusa e un automobilista portato in codice giallo al Galliera. È quanto accaduto in seguito a uno scontro tra due auto, avvenuto intorno alle 5.45 di lunedì 16 febbraio 2026 in via Melen all'altezza del parco verde degli Erzelli. Sul posto, oltre alla polizia locale, che ha chiuso la strada per i rilievi, sono intervenuti vigili del fuoco e due ambulanze, rispettivamente della Croce Verde e della Misericordia ponente soccorso. Uno dei due automobilisti è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato aiutato dai vigili del fuoco a uscire dal mezzo. Per fortuna, secondo quanto riferisce il 118, le sue condizioni non sono gravi.