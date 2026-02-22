Bar trasformato in discoteca abusiva con una sola via di fuga bloccata | chiuso il Crystal Club

Un bar di Lainate è stato chiuso dopo aver funzionato come discoteca illegale, con musica techno troppo alta e un solo modo di uscita bloccato. La polizia ha trovato circa cento giovani che ballavano senza autorizzazione, creando situazioni di rischio. La scoperta ha portato alla chiusura immediata del locale, che operava senza licenza e con gravi violazioni di sicurezza. I controlli continueranno nelle prossime settimane per garantire la sicurezza pubblica.

Lainate, 22 febbraio 2026 – Era una discoteca abusiva a tutti gli effetti, con musica techno ad altissimo volume, luci soffuse e un centinaio di giovani che ballavano. L'unica via di fuga era completamente ostruita da tavoli, divani e chiusa a chiave oltre alla mancanza di tutte le misure in materia di sicurezza. La Polizia di Stato, con il comando provinciale dei vigili del fuoco, nell'ambito di controlli straordinari nei locali di pubblico spettacolo, scattati anche in seguito alla tragedia di Crans-Montana, nella notte tra sabato 21 e domenica 22 febbraio, è intervenuta al Crystal Club di Lainate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

