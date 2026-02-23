Lady Gaga conquista Francavilla | il carro Dance or Die vince il 71° Carnevale d’Abruzzo

Lady Gaga ha portato il suo carro “Dance or Die” al primo posto al Carnevale d’Abruzzo, grazie alla creatività e ai dettagli curati nei costumi. La vittoria arriva dopo una lunga giornata di sfilate, con migliaia di spettatori che applaudivano lungo il percorso. Il carro ha attirato l’attenzione per le luci vivaci e la musica coinvolgente, facendo divertire grandi e piccoli. La manifestazione si è conclusa con il tradizionale applauso finale.