Lady Gaga conquista Francavilla | il carro Dance or Die vince il 71° Carnevale d’Abruzzo
Lady Gaga ha portato il suo carro “Dance or Die” al primo posto al Carnevale d’Abruzzo, grazie alla creatività e ai dettagli curati nei costumi. La vittoria arriva dopo una lunga giornata di sfilate, con migliaia di spettatori che applaudivano lungo il percorso. Il carro ha attirato l’attenzione per le luci vivaci e la musica coinvolgente, facendo divertire grandi e piccoli. La manifestazione si è conclusa con il tradizionale applauso finale.
Oltre 8mila presenze sul lungomare per la giornata conclusiva: secondo posto ai Pokémon, terzi i Beatles in un pomeriggio di festa tra colori, musica e tradizione Si è chiusa sotto un sole primaverile la 71esima edizione del Carnevale d’Abruzzo a Francavilla al Mare. Un pomeriggio di festa ha trasformato il lungomare in un fiume di colori, musica e coriandoli, con oltre 8mila presenze registrate ai botteghini. Numeri che confermano il forte richiamo di una manifestazione capace di attirare pubblico da tutta la regione. Cuore dell’evento la tradizionale sfilata dei carri allegorici, tra scenografie imponenti, costumi curati nei minimi dettagli e coreografie coinvolgenti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
