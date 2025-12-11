L’attacco di starnuti è troppo forte | Lady Gaga interrompe improvvisamente il concerto mentre canta Die With a Smile – Video

Durante il concerto al Suncorp Stadium di Brisbane, Lady Gaga ha interrotto improvvisamente l'esibizione di

Fuoriprogramma durante il concerto di Lady Gaga al Suncorp Stadium di Brisbane, in Australia, che si è tenuto martedì 9 dicembre. L’artista è stata costretta a fermarsi durante la canzone Die With a Smile, interpretata insieme al collega Bruno Mars. Il motivo? Un inarrestabile attacco di starnuti. La cantante, seduta al pianoforte, ha cominciato a starnutire fino a quando un operatore non le ha portato un po’ d’acqua per aiutarla a riprendere fiato. Dopo poco Lady Gaga si è ripresa riuscendo a portare a termine il brano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it