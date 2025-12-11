L’attacco di starnuti è troppo forte | Lady Gaga interrompe improvvisamente il concerto mentre canta Die With a Smile – Video
Fuoriprogramma durante il concerto di Lady Gaga al Suncorp Stadium di Brisbane, in Australia, che si è tenuto martedì 9 dicembre. L’artista è stata costretta a fermarsi durante la canzone Die With a Smile, interpretata insieme al collega Bruno Mars. Il motivo? Un inarrestabile attacco di starnuti. La cantante, seduta al pianoforte, ha cominciato a starnutire fino a quando un operatore non le ha portato un po’ d’acqua per aiutarla a riprendere fiato. Dopo poco Lady Gaga si è ripresa riuscendo a portare a termine il brano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
