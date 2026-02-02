Lady Gaga fa il suo ingresso ai Grammy 2026 con un look goth deciso e una spilla contro l’ICE. La cantante si presenta sul red carpet con un outfit che non passa inosservato, mantenendo il suo stile dark, ma aggiungendo un messaggio forte. La sua presenza questa sera va oltre la musica, diventando un gesto di protesta chiaro e senza mezzi termini.

La regina indiscussa del pop ha conquistato anche questo red carpet, il palco e non solo. Lady Gaga ai Grammy 2026 prende una posizione molto forte, restando comunque nei canoni della sua bellezza goth che, con il suo nuovo album Mayhem, riprende i canoni della popstar che vuole dire qualcosa. E questo qualcosa l’ha detto, forte e chiaro ma con l’eleganza che la contraddistingue, anche sul red carpet della kermesse canora, indossando una spilla che recita “ ICE out “. Lady Gaga ai Grammy 2026 trasforma il look beauty in una presa di posizione (e menomale). Ormai affezionata ai look di Matières Fécales, che la vestono divinamente, ha conquistato red carpet ma soprattutto il palco con la sua Abracadabra. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga conquista i Grammy 2026 con un look goth (e spilla anti ICE)

Approfondimenti su Lady Gaga grammy

Ultime notizie su Lady Gaga grammy

