Sventato un furto in un' abitazione | quattro ladri inseguiti dalle volanti e arrestati

Nella città di Latina, la polizia ha fermato e arrestato quattro persone, tra cui una donna, responsabili di un tentativo di furto in un'abitazione. L’intervento tempestivo delle volanti ha permesso di sventare il furto e di assicurare i responsabili alla giustizia. L’operazione evidenzia l’efficacia delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e mantenere l’ordine pubblico.

Nuovo allarme sicurezza a #nocerasuperiore Furto in abitazione sventato grazie al coraggio di una donna, che ha dato l'allarme, e all'immediato arrivo dei carabinieri. È accaduto tra via della Libertà e via Indipendenza. Coperti da passamontagna,hanno tenta - facebook.com facebook

Furto e rapina a Trieste Ruba dei tablet al centro commerciale, arrestato Il furto sventato da carabinieri in borghese. In carcere un 31enne x.com

