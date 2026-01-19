Sventato un furto in un' abitazione | quattro ladri inseguiti dalle volanti e arrestati

Nella città di Latina, la polizia ha fermato e arrestato quattro persone, tra cui una donna, responsabili di un tentativo di furto in un'abitazione. L’intervento tempestivo delle volanti ha permesso di sventare il furto e di assicurare i responsabili alla giustizia. L’operazione evidenzia l’efficacia delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e mantenere l’ordine pubblico.

Quattro persone, tre uomini e una donna, sono stati arrestati a Latina dalla polizia per furto in un appartamento. L'intervento delle volanti è del tardo pomeriggio di domenica, dopo una segnalazione arrivata alla sala operativa in cui una residente raccontava di essersi allarmata per aver.

