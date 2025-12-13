Tre ragazzi inseguiti dalla polizia e arrestati a Palermo avevano droga e una pistola

Tre giovani di 23, 18 e 15 anni sono stati fermati e arrestati dalla polizia a Palermo dopo un lungo inseguimento attraverso diverse zone della città. Durante l'operazione, sono stati trovati in possesso di droga e di una pistola, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla presenza di attività illecite nel territorio.

Tre ragazzi di 23, 18 e 15 anni sono stati arrestati a Palermo dalla polizia al termine di un inseguimento avvenuto in diverse zone della città. L’operazione si è conclusa con il fermo dei giovani e il sequestro di droga e di un’arma clandestina. Pistola con matricola abrasa e hashish sequestrati Il diciottenne, fermato in via Flavio Gioia, aveva con sé una pistola con matricola abrasa. Prima. Feedpress.me Tre ragazzi inseguiti dalla polizia e arrestati a Palermo, avevano droga e una pistola - Prima di essere bloccato dagli agenti, il giovane si è disfatto di un pacchetto contenente circa 100 grammi ... msn.com

Fanno un picnic al parco Bucci La polizia locale multa tre ragazzi - Che si sono ritrovati multati perché erano senza mascherina (e nei parchi non si possono fare pic nic, in questo periodo). ilrestodelcarlino.it

Complimenti ai nostri agenti di polizia locale e ai carabinieri di Gravellona. Non si sono fatti sorprendere da questi tre furbetti, che hanno tentato di sfuggire ad un normale controllo, e li hanno bloccati dopo averli inseguiti. Bravi ragazzi! - facebook.com facebook

© Feedpress.me - Tre ragazzi inseguiti dalla polizia e arrestati a Palermo, avevano droga e una pistola

Spaventa passanti e provoca frontale coi carabinieri

Video Spaventa passanti e provoca frontale coi carabinieri Video Spaventa passanti e provoca frontale coi carabinieri