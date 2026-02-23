la wwe e la questione jey uso

Jey Uso ha deciso di lasciare temporaneamente la WWE a causa di conflitti interni con la direzione. La sua scelta nasce da tensioni accumulate negli ultimi mesi e da incomprensioni con alcuni colleghi. La sua assenza ha già influenzato le dinamiche delle ultime puntate di Raw, creando attesa tra i tifosi. La situazione rimane in bilico mentre si cerca una soluzione che possa riportarlo in squadra.

Amici ed amiche di Zonawrestling.net, un saluto a tutti voi dal vostro Dario Rondanini, di ritorno per un nuovo editoriale. Nella speranza di riuscire ad essere costante e darvi sempre le opinioni ed analisi oneste che meritate, questa settimana vorrei trattare un argomento che definire “divisivo” è un eufemismo. Vorrei gettare i miei classici “due centesimi” sulla questione Jey Uso, per cui mettetevi comodi ed esaminiamo la questione punto per punto. Come prima considerazione, proverei a lanciare una piccola provocazione: Jey Uso può essere considerato un wrestler scarso? Del resto, si potrebbe dire che le prove per considerarlo tale ci sarebbero: gli errori e i botch (l’ultimo nel match con l’Alpha Academy è clamoroso, con il buon Otis che pur di salvare il salvabile “vende” lo spostamento d’aria e va a terra dopo un superkick che manca clamorosamente il bersaglio), una spear eseguita non proprio in maniera irresistibile e un moveset estremamente limitato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: Fanatics Studios e WWE lanciano una serie culinaria con Jimmy e Jey UsoFanatics Studios e WWE collaborano per una nuova serie culinaria con i WWE Tag Team Champions, Jimmy e Jey Uso.

WWE: Jey Uso e la voglia di singolo, c’è ancora molto da dareJey Uso ha deciso di puntare sulla carriera da singolo, dopo aver vinto la Royal Rumble e il titolo mondiale lo scorso anno, eventi che hanno attirato l’attenzione di tutti.

