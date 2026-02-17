Jey Uso ha deciso di puntare sulla carriera da singolo, dopo aver vinto la Royal Rumble e il titolo mondiale lo scorso anno, eventi che hanno attirato l’attenzione di tutti. Questa scelta nasce dalla sua voglia di mostrare nuove capacità e di conquistare nuovi traguardi. Recentemente, ha dimostrato di avere ancora molte energie e idee per sorprendere il pubblico, anche in incontri singoli.

Jey Uso sta vivendo un 2026 ricco di successi. Dopo aver scioccato il mondo lo scorso anno vincendo la Royal Rumble e conquistando il World Heavyweight Championship, l’atleta samoano si ritrova oggi nuovamente ai vertici della divisione di coppia con suo fratello Jimmy. Tuttavia, nonostante l’attuale regno titolato, il richiamo dei riflettori del main event in singolo continua a farsi sentire. In una recente intervista, Jey ha riflettuto sulla sua evoluzione nell’ultimo biennio, confermando che la sua parentesi come solista è tutt’altro che conclusa. Un veterano con la mentalità da rookie. Nonostante i quasi vent’anni di carriera alle spalle, Jey Uso sente di aver trovato una nuova linfa vitale grazie alla connessione viscerale con il pubblico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Jey Uso e la voglia di singolo, c’è ancora molto da dare

Jey Uso: “Nella mia mente non sono mai stato campione mondiale. Ho ancora qualcosa da dare”Jey Uso ha dichiarato di non aver mai creduto di essere un campione mondiale e di sentirsi ancora in grado di offrire molto sul ring.

WWE: Fanatics Studios e WWE lanciano una serie culinaria con Jimmy e Jey UsoFanatics Studios e WWE collaborano per una nuova serie culinaria con i WWE Tag Team Champions, Jimmy e Jey Uso.

Jey Uso Breaks Silence After Scary Injury

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.