WWE | Jey Uso e la voglia di singolo c’è ancora molto da dare
Jey Uso ha deciso di puntare sulla carriera da singolo, dopo aver vinto la Royal Rumble e il titolo mondiale lo scorso anno, eventi che hanno attirato l’attenzione di tutti. Questa scelta nasce dalla sua voglia di mostrare nuove capacità e di conquistare nuovi traguardi. Recentemente, ha dimostrato di avere ancora molte energie e idee per sorprendere il pubblico, anche in incontri singoli.
Jey Uso sta vivendo un 2026 ricco di successi. Dopo aver scioccato il mondo lo scorso anno vincendo la Royal Rumble e conquistando il World Heavyweight Championship, l’atleta samoano si ritrova oggi nuovamente ai vertici della divisione di coppia con suo fratello Jimmy. Tuttavia, nonostante l’attuale regno titolato, il richiamo dei riflettori del main event in singolo continua a farsi sentire. In una recente intervista, Jey ha riflettuto sulla sua evoluzione nell’ultimo biennio, confermando che la sua parentesi come solista è tutt’altro che conclusa. Un veterano con la mentalità da rookie. Nonostante i quasi vent’anni di carriera alle spalle, Jey Uso sente di aver trovato una nuova linfa vitale grazie alla connessione viscerale con il pubblico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Jey Uso: “Nella mia mente non sono mai stato campione mondiale. Ho ancora qualcosa da dare”Jey Uso ha dichiarato di non aver mai creduto di essere un campione mondiale e di sentirsi ancora in grado di offrire molto sul ring.
WWE: Fanatics Studios e WWE lanciano una serie culinaria con Jimmy e Jey UsoFanatics Studios e WWE collaborano per una nuova serie culinaria con i WWE Tag Team Champions, Jimmy e Jey Uso.
Jey Uso Breaks Silence After Scary Injury
Argomenti discussi: Jey Uso il più sopravvalutato del 2025, arriva la sua reazione; L'importante annuncio di Cody Rhodes in WWE potrebbe cambiare le sorti di WrestleMania 42; Risultati Road to WrestleMania 42 14-02-2026; Raw 09.02.2026 Faida Americana.
Jey Uso: Nella mia mente non sono mai stato campione mondiale. Ho ancora qualcosa da dareUna delle scene più memorabili della prima stagione di WWE Unreal è quando Triple H informa Jey Uso che la compagnia è pronta a mettergli un razzo addosso, annunciandogli che vincerà la Royal Rumb ... zonawrestling.net
Jey Uso il più sopravvalutato del 2025, arriva la sua reazioneIl 2025 di Jey Uso è stato ricco di alto e bassi: la vittoria della Royal Rumble lo ha lanciato nel main event di WrestleMania, dove ha sconfitto Gunther conquistando il suo primo World Heavyweight Ch ... spaziowrestling.it
COME SEE ME #Cricket #WWE #JeyUso x.com
Jimmy e Jey Uso hanno difeso i World Tag Team Titles nell'ultima puntata di #WWERaw sconfiggendo Otis e Akira Tozawa. Vi è piaciuto il match facebook