WWE | Fanatics Studios e WWE lanciano una serie culinaria con Jimmy e Jey Uso
Fanatics Studios e WWE collaborano per una nuova serie culinaria con i WWE Tag Team Champions, Jimmy e Jey Uso. Questo progetto unisce il mondo dello sport e della cucina, offrendo uno sguardo diverso sulle passioni dei wrestler. La serie mira a coinvolgere i fan attraverso contenuti autentici e semplici, senza eccessi o sensazionalismi, puntando sulla condivisione di momenti genuini tra i protagonisti.
Fanatics sta preparando qualcosa di nuovo. e anche i WWE Tag Team Champions, Jimmy e Jey Uso, sono pronti a mettersi ai fornelli. In occasione del lancio ufficiale di Fanatics Studios, l’azienda ha annunciato una partnership con la WWE per la produzione di una serie culinaria non sceneggiata che avrà come protagonisti proprio gli Usos. Secondo quanto riportato da Sports Business Journal, la serie sarà distribuita attraverso YouTube e i canali social ufficiali della WWE, sfruttando l’enorme pubblico digitale della compagnia. Non solo superkick: Gli Usos si mettono ai fornelli. Lo show vedrà i due gemelli uscire dal ring ed entrare in cucina, offrendo ai fan un lato completamente nuovo di Jimmy e Jey Uso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
