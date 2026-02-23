La Vigor esulta in casa Braconi e Grandis in gol
Braconi ha segnato il gol decisivo e ha portato la Vigor alla vittoria contro l’InterSammaurese, che ha subito tre reti. La causa è stata la determinazione dei giocatori e una buona organizzazione in campo, che hanno portato a un risultato positivo davanti ai tifosi di casa. L’attaccante ha sfruttato un’azione rapida al 41’ minuto, sorprendendo la difesa avversaria. La squadra ora guarda con fiducia alla prossima sfida, con entusiasmo e concentrazione.
VIGOR 3 INTER SAMMAURESE 1 VIGOR (3-4-2-1): Novelli 6 (38'pt Perini 6), Tomba 6, Magi Galluzzi 6 (28'st Alonzi 6), Urso 6, Parrinello 7, De Marco 6 (11'st Tonelli 6,5), Grandis 7, Beu 6, De Feo 6, Braconi 8 (41'st Celani s.v.), Caprari 6 (37'st Subissati s.v.). All. Clementi SAMMAURESE (4-2-3-1): Pollini 6,5, Dimitri 6 (28'st Ponticelli 6) Vasconcellos 6, Valentini Fe. 6, Cenci 6 (41'st Karageorgi 6), Nisi 6 (28'st Bertani s.v.), Brigidi 6 (41'st Graziani s.v.), Valentini Fi. 7,5, Carlini 6,5 (41'st Sare s.v.), Larhrib 6, Merlonghi 6. All. Antonioli Arbitro: Aureliano di Rossano Reti: 31'pt, 15'st Braconi (V), 17'st Valentini Fi.
