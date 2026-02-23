la vigor esulta in casa braconi e grandis in gol

Braconi ha segnato il gol decisivo e ha portato la Vigor alla vittoria contro l’InterSammaurese, che ha subito tre reti. La causa è stata la determinazione dei giocatori e una buona organizzazione in campo, che hanno portato a un risultato positivo davanti ai tifosi di casa. L’attaccante ha sfruttato un’azione rapida al 41’ minuto, sorprendendo la difesa avversaria. La squadra ora guarda con fiducia alla prossima sfida, con entusiasmo e concentrazione.