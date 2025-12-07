Tonelli, Subissati e Milli non recuperano. Assenze che si aggiungono a quelle di: Pesaresi, Traore, Gasparroni e Respighi. Infermeria stracolma, eppure c’è ottimismo in casa Vigor. "Il nostro bollettino medico è sotto gli occhi di tutti – spiega l’allenatore della Vigor Aldo Clementi -. Molto dipenderà dalla capacità di recupero dei ragazzi, sicuramente li avremo in gruppo dopo la sosta, speriamo di ritrovare Tonelli per l’ultima gara del 2025. Al termine della sfida di domenica scorsa contro l’Atletico Ascoli temevamo degli stop molto più lunghi. Non ci sono stati episodi spiacevoli o scorrettezze, solo tanta sfortuna, ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vigor e infortuni, l'infermeria è piena. Morale alto per il derby: c'è Grandis