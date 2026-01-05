Rata sconfitta dalla Vigor I biancorossi sprecano Braconi decide la partita
In una sfida combattuta, la Vigor Senigallia supera la Maceratese 1-0 grazie a una rete di Braconi. I biancorossi hanno avuto occasioni per pareggiare, ma hanno sprecato alcune opportunità. La partita si è decisa nel secondo tempo, evidenziando l’importanza delle scelte tattiche e delle individualità. Un risultato che mantiene in equilibrio la classifica, evidenziando la competitività del campionato.
vigor senigallia 1 maceratese 0 VIGOR (4-2-3-1): Novelli 7, Tomba 6,5, Magi Galluzzi 6,5, Urso 7, Beu 6,5 (34’st Shkambaj s.v.), Gambini 6 (35’pt De Marco 6), Grandis 6,5, Caprari 6,5, De Feo 6,5, Braconi 7,5 (41’st Tonelli s.v.), Alonzi 5,5 (34’st Balleello s.v.). All. Clementi MACERATESE (4-3-3): Gagliardini 6, Ciattaglia 6, Morganti 6, Siniega 6, Marchegiani 6 (25’st Ambrogi 6), Ruani 6 (40’st Nasic s.v.) De Angelis 6 (25’st Gagliardi 6), Sabattini 6,5, Marras 6,5, Arbusti 6, Osorio 6. All. Possanzini Arbitro: Iheukwumere di L’Aquila Rete: 23’pt Braconi Note: spettatori 1000 circa.Ammoniti: Grandis (V), Urso (V), Ciattaglia (M), Marras (M), De Marco (V) SENIGALLIA La Vigor ricomincia da una vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Clementi sparge sicurezza nell’ambiente. Vigor, confermato il forfait di De Feo. Caprari nel tridente con Alonzi e Braconi
Leggi anche: Pagelle Juventus Next Gen Perugia: Puczka torna e decide, Deme spacca la partita dalla panchina. Talento Mazur VOTI
Castelfidardo e Vigor Pronte a brindare al 2026.
Rata sconfitta dalla Vigor. I biancorossi sprecano. Braconi decide la partita - Delusione per gli ospiti: la squadra di Possanzini insiste, ma non trova la rete. sport.quotidiano.net
C.S.PRATA VOLLEY added a new photo. - C.S.PRATA VOLLEY - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.