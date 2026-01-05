Rata sconfitta dalla Vigor I biancorossi sprecano Braconi decide la partita

In una sfida combattuta, la Vigor Senigallia supera la Maceratese 1-0 grazie a una rete di Braconi. I biancorossi hanno avuto occasioni per pareggiare, ma hanno sprecato alcune opportunità. La partita si è decisa nel secondo tempo, evidenziando l’importanza delle scelte tattiche e delle individualità. Un risultato che mantiene in equilibrio la classifica, evidenziando la competitività del campionato.

