Traffico illecito di rifiuti | indagata anche la vicesindaca Giuliana Tedesco

BRINDISI – Anche la vicesindaca di Brindisi, Giuliana Tedesco, è indagata (a piede libero) nell'ambito dell'inchiesta su un presunto traffico illecito di rifiuti tra l'Italia e l'Albania, che ieri (venerdì 20 febbraio) è sfociata nell'arresto di otto persone, di cui due irreperibili. La commercialista è accusata del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, in concorso con altri sei indagati. La vicenda ha a che fare con la presunta produzione di false ricevute relative al noleggio di attrezzature per la rilevazione della radioattività, nell'ambito di un contratto di autonoleggio che gli indagati avrebbero fatto risultare concluso in un periodo antecedente, rispetto a quello in cui è stato effettivamente creato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Traffico illecito di rifiuti Brindisi: indagata la vicesindaca Giuliana Tedesco

Traffico illecito di rifiuti, smaltimenti anche nel Catanese: provvedimenti per 20 indagati

Argomenti discussi: Traffico illecito di rifiuti tra Puglia Grecia e Bulgaria, sei arresti; Traffico illecito di rifiuti tra Italia e Balcani: 6 arresti e sequestri per 300.000 euro; Traffico illecito di rifiuti tra Italia e Bulgaria, arresti anche a Bari: emesse sei misure cautelari; Traffico illecito di rifiuti, 33 denunce e multe per oltre 1,5 milioni di euro.

Traffico illecito di rifiuti Italia-Bulgaria, sei arresti

Traffico illecito di rifiuti tra Italia e Balcani, arresti anche in Cilento

Brindisi, inchiesta traffico illecito di rifiuti: indagata la vice sindaca Giuliana Tedesco

