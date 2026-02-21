Traffico illecito di rifiuti Brindisi | indagata la vicesindaca Giuliana Tedesco

Giuliana Tedesco, vicesindaca di Brindisi, è stata iscritta nel registro degli indagati in un'inchiesta sul traffico illecito di rifiuti tra Italia, Grecia e Bulgaria. Le autorità sospettano che abbia avuto ruoli nella gestione di materiali pericolosi trasportati senza autorizzazione. L’indagine si concentra su operazioni sospette di smaltimento e movimentazione di rifiuti speciali. La vicenda coinvolge anche altre persone e aziende della zona, alimentando l’attenzione sulla tutela ambientale nel territorio.

Spunta anche la vicesindaca del comune di Brindisi, Giuliana Tedesco, tra gli indagati nell'inchiesta sul presunto traffico di rifiuti illecito tra Italia, Grecia e Bulgaria per la quale ieri ci sono stati sei arresti. Per la Tedesco ( non candidata alle elezioni del 2023 ma indicata nel luglio del 2024 da Fratelli d'Italia nella giunta del sindaco Giuseppe Marchionna sostenuto dal centrodestra) l'accusa è di concorso in falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, con l'aggravante ambientale. L'inchiesta Negli atti si legge che la Tedesco, che di professione è una commercialista, insieme ad altre sei indagati, avrebbe fornito attestazioni false per l'adempimento di alcune prescrizioni che riguardavano l'autorizzazione della Provincia di Brindisi per la società coinvolta nell'inchiesta, che opera nel settore dei rifiuti, la Bri. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

