La Torre di Babele Augias ripercorre Mani Pulite

Corrado Augias analizza questa sera la vicenda di Mani Pulite, causata dall'indagine giudiziaria che ha coinvolto molti politici e imprenditori. Attraverso documenti e testimonianze, ripercorre i momenti chiave di un episodio che ha scosso la politica italiana. La puntata si concentra sui metodi usati e sulle conseguenze di quegli anni turbolenti. La discussione si concentra sul rapporto tra potere e giustizia, un tema ancora attuale.

© Davidemaggio.it - La Torre di Babele, Augias ripercorre Mani Pulite

Corrado Augias torna questa sera, lunedì 23 febbraio, con un nuovo appuntamento de La Torre di Babele, interamente dedicato a un passaggio decisivo della storia recente del Paese, mentre si avvicina il referendum sulla giustizia che riporta al centro uno scontro mai davvero risolto: quello tra politica e magistratura. Anticipazioni e ospiti del 23 febbraio 2026. Una resa dei conti che affonda le sue radici nel 1992, negli anni di Tangentopoli e di Mani Pulite, e che ha attraversato l’intera stagione berlusconiana, lasciando un segno profondo nel rapporto tra poteri dello Stato, nell’opinione pubblica e nella percezione stessa della giustizia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it La Torre di Babele ripercorre il caso Enzo TortoraCorrado Augias ripercorre questa sera, lunedì 16 febbraio, il caso Enzo Tortora, mettendo in luce come le false accuse e le indagini sbagliate abbiano portato a un grave errore giudiziario. La Torre di Babele, Augias si chiede se il nuovo mondo è oggiCorrado Augias torna questa sera con un nuovo appuntamento de La Torre di Babele. La Torre di Babele Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: La Torre di Babele, la puntata integrale del 16/2/2026; La Torre di Babele con Corrado Augias su La7: le anticipazioni del 16 febbraio; A La Torre di Babele ospiti Fabrizio Gifuni, Gaia Tortora e Giancarlo De Cataldo; Via argiro e la torre di babele. La Torre di Babele ripercorre il caso Enzo TortoraLa Torre di Babele: Corrado Augias torna in prima serata con una puntata dedicata al caso Enzo Tortora. Gifuni e Bellocchio tra gli ospiti ... davidemaggio.it La torre di babeleUna puntata dedicata al nuovo mondo con i discorsi politici di Draghi e Carney e il dialogo di Corrado Augias con Giorgio Parisi e Michele Serra. la7.it IL FORUM “COL SÌ CI AVREBBERO FERMATO SU MANI PULITE” I due ex magistrati del pool di Milano ospiti del “Fatto” replicano a Di Pietro e avvertono: “Con la riforma la verifica sui pm molto più soggetta ai politici” di a cura di Antonio Massari e Giuseppe - facebook.com facebook La profezia di Calamandrei e Mani Pulite: la magistratura è diventata autoreferenziale x.com