La Torre di Babele Augias ripercorre Mani Pulite

Da davidemaggio.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Corrado Augias analizza questa sera la vicenda di Mani Pulite, causata dall'indagine giudiziaria che ha coinvolto molti politici e imprenditori. Attraverso documenti e testimonianze, ripercorre i momenti chiave di un episodio che ha scosso la politica italiana. La puntata si concentra sui metodi usati e sulle conseguenze di quegli anni turbolenti. La discussione si concentra sul rapporto tra potere e giustizia, un tema ancora attuale.

la torre di babele augias ripercorre mani pulite
© Davidemaggio.it - La Torre di Babele, Augias ripercorre Mani Pulite

Corrado Augias torna questa sera, lunedì 23 febbraio, con un nuovo appuntamento de La Torre di Babele, interamente dedicato a un passaggio decisivo della storia recente del Paese, mentre si avvicina il referendum sulla giustizia che riporta al centro uno scontro mai davvero risolto: quello tra politica e magistratura. Anticipazioni e ospiti del 23 febbraio 2026. Una resa dei conti che affonda le sue radici nel 1992, negli anni di Tangentopoli e di Mani Pulite, e che ha attraversato l’intera stagione berlusconiana, lasciando un segno profondo nel rapporto tra poteri dello Stato, nell’opinione pubblica e nella percezione stessa della giustizia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

La Torre di Babele ripercorre il caso Enzo TortoraCorrado Augias ripercorre questa sera, lunedì 16 febbraio, il caso Enzo Tortora, mettendo in luce come le false accuse e le indagini sbagliate abbiano portato a un grave errore giudiziario.

La Torre di Babele, Augias si chiede se il nuovo mondo è oggiCorrado Augias torna questa sera con un nuovo appuntamento de La Torre di Babele.

La Torre di Babele

Video La Torre di Babele

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: La Torre di Babele, la puntata integrale del 16/2/2026; La Torre di Babele con Corrado Augias su La7: le anticipazioni del 16 febbraio; A La Torre di Babele ospiti Fabrizio Gifuni, Gaia Tortora e Giancarlo De Cataldo; Via argiro e la torre di babele.

la torre di babeleLa Torre di Babele ripercorre il caso Enzo TortoraLa Torre di Babele: Corrado Augias torna in prima serata con una puntata dedicata al caso Enzo Tortora. Gifuni e Bellocchio tra gli ospiti ... davidemaggio.it

La torre di babeleUna puntata dedicata al nuovo mondo con i discorsi politici di Draghi e Carney e il dialogo di Corrado Augias con Giorgio Parisi e Michele Serra. la7.it