La Torre di Babele ripercorre il caso Enzo Tortora
Corrado Augias ripercorre questa sera, lunedì 16 febbraio, il caso Enzo Tortora, mettendo in luce come le false accuse e le indagini sbagliate abbiano portato a un grave errore giudiziario. Augias ricostruisce i dettagli di quella vicenda, coinvolgendo anche le testimonianze di chi ha vissuto quella difficile stagione. La puntata si concentra sui rischi di un sistema giudiziario che può sbagliare, con particolare attenzione ai risvolti umani e sociali.
Corrado Augias torna questa sera, lunedì 16 febbraio, con un nuovo appuntamento de La Torre di Babele, il programma di approfondimento della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 16 febbraio 2026. Augias dedica la nuova puntata al caso Enzo Tortora, una delle pagine più controverse della storia giudiziaria e mediatica italiana. Dal clamoroso successo di Portobello alla drammatica vicenda processuale che Giorgio Bocca definì “il più grande esempio di macelleria giudiziaria all’ingrosso del nostro Paese”, la storia di Tortora continua a interrogare la coscienza civile. Come fu possibile un errore così clamoroso? E oggi sarebbe ancora possibile un “caso Tortora”? Che cos’era l’Italia di allora, incantata da una trasmissione capace di fermare il Paese? E quale peso ebbero il pregiudizio e l’antipatia di una parte del mondo intellettuale nella costruzione della gogna mediatica? Domande che si intrecciano con il presente, in un tempo in cui il rapporto tra giustizia e informazione resta al centro del dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
