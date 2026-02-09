La Torre di Babele Augias si chiede se il nuovo mondo è oggi

Da davidemaggio.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Corrado Augias torna questa sera con un nuovo appuntamento de La Torre di Babele. Il giornalista si chiede se il mondo di oggi assomiglia a quello descritto nella leggenda della Torre di Babele. Il programma di La7 affronta temi di attualità, cercando di collegare passato e presente con uno sguardo diretto e semplice.

Corrado Augias torna questa sera, lunedì 9 febbraio, con un nuovo appuntamento de La Torre di Babele, il programma di attualità della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 9 febbraio 2026. La nuova puntata è dedicata a una domanda che attraversa il nostro tempo: “ Il nuovo mondo è oggi? “. Due discorsi politici di grande forza simbolica, quello di Mario Draghi e quello del primo ministro canadese Mark Carney, sembrano sancire la rottura definitiva con il vecchio ordine globale, politico ed economico. Parole che non si limitano a descrivere una crisi, ma invitano a riconoscere che stiamo già vivendo una nuova fase della storia, che richiede coraggio, lucidità e capacità di immaginare il futuro. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

la torre di babele augias si chiede se il nuovo mondo 232 oggi

© Davidemaggio.it - La Torre di Babele, Augias si chiede se il nuovo mondo è oggi

Approfondimenti su Corrado Augias

La Torre di Babele, stasera Augias si chiede chi ha paura della scienza: anticipazioni e ospiti del 1° dicembre 2025

La Torre di Babele, Augias si interroga su chi ha paura della scienza con Aldo Cazzullo

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ho ANIMATO la Torre di Babele! Dettagli Incredibili che Non Hai Mai Visto

Video Ho ANIMATO la Torre di Babele! ?? Dettagli Incredibili che Non Hai Mai Visto ?

Ultime notizie su Corrado Augias

Argomenti discussi: La Torre di Babele - Sandro Pertini: Un presidente - Puntata del 2/2/2026; La Torre di Babele con Corrado Augias su La7: le anticipazioni del 2 febbraio; La Torre di Babele: ospiti Giorgio Parisi e Michele Serra; La Torre di Babele: tra gli ospiti Renzo Arbore e Giancarlo De Cataldo.

la torre di babeleLa Torre di Babele - Sandro Pertini: Un presidente - Puntata del 2/2/2026In un’Italia attraversata dal terrorismo, dalle ferite ancora aperte del dopoguerra e da profonde tensioni sociali, Pertini incarnò una figura di riferimento capace di unire rigore istituzionale e vic ... la7.it

La Torre di Babele, Augias affronta il coraggio di vincere e di vivereLa Torre di Babele: Corrado Augias dedica la puntata al coraggio di vincere e vivere con Julio Velasco, Walter Veltroni e Aldo Cazzullo ... davidemaggio.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.