Corrado Augias torna questa sera con un nuovo appuntamento de La Torre di Babele. Il giornalista si chiede se il mondo di oggi assomiglia a quello descritto nella leggenda della Torre di Babele. Il programma di La7 affronta temi di attualità, cercando di collegare passato e presente con uno sguardo diretto e semplice.

Corrado Augias torna questa sera, lunedì 9 febbraio, con un nuovo appuntamento de La Torre di Babele, il programma di attualità della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 9 febbraio 2026. La nuova puntata è dedicata a una domanda che attraversa il nostro tempo: “ Il nuovo mondo è oggi? “. Due discorsi politici di grande forza simbolica, quello di Mario Draghi e quello del primo ministro canadese Mark Carney, sembrano sancire la rottura definitiva con il vecchio ordine globale, politico ed economico. Parole che non si limitano a descrivere una crisi, ma invitano a riconoscere che stiamo già vivendo una nuova fase della storia, che richiede coraggio, lucidità e capacità di immaginare il futuro. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Torre di Babele, Augias si chiede se il nuovo mondo è oggi

