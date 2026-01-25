melodie italiane si ferma per neve ma arriva una testimonianza esclusiva di attilio carbone

Melodie Italiane sospende temporaneamente la trasmissione su WGBB Radio a causa delle condizioni meteorologiche avverse e della neve. In questa occasione, pubblichiamo una testimonianza esclusiva di Attilio Carbone, offrendo ai nostri ascoltatori un aggiornamento e un approfondimento collegato al programma. Restiamo a disposizione per future trasmissioni e ringraziamo per la comprensione.

Questa sera Melodie Italiane non andrà in onda su WGBB Radio. Lo stop è dovuto a un evento eccezionale legato alle avverse condizioni meteo e alla neve. Un’assenza forzata che, però, si trasforma in un’occasione speciale per il pubblico e gli appassionati di radio. Fast News Platform ha infatti raccolto una testimonianza esclusiva di Attilio Carbone, storica voce e anima di Melodie Italiane, che ripercorre 62 anni di radio, passione, musica e storie vissute dietro al microfono. Un racconto intenso e autentico, da vedere e rivedere, che rappresenta un vero patrimonio di memoria radiofonica. La testimonianza è disponibile on demand sul canale YouTube ufficiale di Fast News Platform: https:www. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

