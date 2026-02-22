speciale melodie italiane di attilio carbone disponibile online

Le forti nevicate che hanno colpito Long Island hanno impedito ad Attilio Carbone di raggiungere la stazione radio. Per mantenere il contatto con gli ascoltatori, l’emittente ha trasmesso lo speciale “Melodie Italiane” di Carbone su Fast News Platform. La trasmissione ha coinvolto molti appassionati di musica italiana, che hanno potuto ascoltare le canzoni preferite anche da casa. La decisione di diffondere lo speciale ha permesso di continuare a offrire musica durante l’emergenza.

A causa delle nevicate che hanno interessato il Long Island, Attilio Carbone è rimasto “bloccato”. Stazione radio chiusa, ma per “tenere compagnia” agli affezionati, è stato proposto lo speciale Melodie Italiane di Attilio Carbone, trasmesso su Fast News Platform. Il programma radiofonico tornerà regolarmente la prossima settimana su WGBB Radio con la consueta programmazione. Nel frattempo, chi non ha potuto seguirlo può rivedere il live trasmesso alle 12:00 ora di New York a questo link: YouTube. Lo speciale sarà inoltre visibile anche in televisione, in chiaro sulla tv italiana: Lunedì alle 19:00 ora di New York Martedì alle 7:00 ora di New York La trasmissione sarà proposta da Piana TV e Telitalia e in live streaming su Local TV. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Melodie Italiane si ferma per neve, ma arriva una testimonianza esclusiva di Attilio CarboneMelodie Italiane sospende temporaneamente la trasmissione su WGBB Radio a causa delle condizioni meteorologiche avverse e della neve.

“Melodie Italiane” di Attilio Carbone sbarca in Tv: dagli Stati Uniti all’Italia, dalla radio americana al digitale terrestre italianoAttilio-Carbone Il programma radiofonico

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Le migliori canzoni che hanno fatto la storia di Sanremo, scelte dalla redazione di Vogue Italia; Stop – Parole d’amore; Madame ha annunciato un tour estivo in attesa dell’album; Italia starter pack di J-Ax – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026.

Melodie Italiane di Attilio Carbone sbarca in Tv: dagli Stati Uniti all’Italia, dalla radio americana al digitale terrestre italianoMelodie Italiane, il popolare programma condotto da Attilio Carbone su WGBB Radio, compie un nuovo passo nel suo percorso di crescita e approda in ... laprimapagina.it

Venerdì 20 La Bontà si riempie di musica e atmosfera. La voce intensa e l’eleganza musicale di Annamaria Rigillo ci accompagneranno in una serata di piano bar pensata per rilassarsi, brindare e godersi ogni momento. Un viaggio tra melodie italiane e inter - facebook.com facebook