La tavola rotonda con Marco Damilano chiude la mostra dedicata alla tragedia di Cutro

Marco Damilano ha partecipato alla tavola rotonda che conclude la mostra dedicata alla tragedia di Cutro, organizzata nel centro culturale locale. La discussione ha affrontato le cause e le conseguenze dell’incidente, attirando un pubblico interessato. La mostra rimarrà aperta fino a sabato 28 febbraio, offrendo l’opportunità di approfondire il tema attraverso le fotografie e i documenti esposti. L’evento si conclude con questa ultima giornata di esposizione.

Sabato 28 febbraio sarà l'ultimo giorno di allestimento della mostra fotografico-documentaria "Progetto Kr46mø. In viaggio verso Cutro: continuiamo a ricordare", che espone nella sala Codazzi della Biblioteca Trisi i resti del relitto naufragato a Steccato di Cutro il 26 febbraio 2023 all'interno di una teca. Come evento di chiusura dell'esposizione lughese, nella mattinata di sabato 28 è stata organizzata una tavola rotonda, in programma alle 9:45 al circolo parrocchiale Silvio Pellico della Collegiata.