Più moto meno auto | la mappa dei comuni più green

La Città metropolitana di Bologna dimostra una maggiore sensibilità sui veicoli meno inquinanti, stando ai dati al 31 dicembre 2024, elaborati dagli uffici di statistica. Buoni i numeri sulle auto ibride ed elettriche che registrano un incremento del +28% nell'area metropolitana e un solido +26%. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

FASE 2 – ESAME MOTO PATENTE A1 • A2 • A3 ? Nella seconda fase dell’esame dovrai eseguire due percorsi: quello “lento” e quello “veloce” (come diciamo noi del settore ). Qui i tempi da rispettare Percorso lento: NON meno di 15 secondi Per - facebook.com Vai su Facebook

Findomestic: meno auto nuove e Tv, più moto e monopattini. Tutte le intenzioni di acquisto degli italiani - Dopo i livelli record da un anno registrati a marzo, le intenzioni d'acquisto degli italiani per i prossimi 3 mesi sono in calo del 4,1%. Secondo milanofinanza.it