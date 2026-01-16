Roma la svolta è obbligata | meno nomi più valore

Roma ha deciso di cambiare rotta, puntando su valori concreti e un progetto sostenibile. La scelta di ridurre i nomi e investire in una crescita stabile riflette un approccio più maturo e realistico, in linea con le sfide del calcio odierno. Un percorso che mira a rafforzare la squadra e a garantire un futuro più solido, senza lasciarsi tentare da facili illusioni o scorciatoie.

La Roma ha smesso di inseguire scorciatoie. Non è una scelta romantica, né indolore, ma una presa d’atto lucida di ciò che il calcio moderno consente e soprattutto di ciò che non perdona più. I tempi dei grandi nomi presi in prestito, dei colpi ad effetto utili più al racconto che alla crescita reale del club, sono definitivamente alle spalle. Il caso Lukaku, in questo senso, non è un’eccezione ma l’ultimo simbolo di una stagione ormai chiusa. La fine degli “instant team” e il bivio obbligato. Per restare seduti al tavolo delle grandi, italiane ed europee, oggi esistono solo due strade. La prima è aumentare drasticamente i ricavi strutturali, operazione che richiede anni, continuità sportiva e un contesto già solido. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

