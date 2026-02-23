La sparatoria inscenata a Rogoredo per nascondere i traffici con i pusher taglieggiati | tutte le accuse che inchiodano Cinturrino

Un omicidio a Rogoredo ha portato alla scoperta di una sparatoria organizzata per coprire traffici illeciti con pusher sottopagati. La scena del crimine rivela un tentativo di mascherare una serie di operazioni criminali legate alla gestione dello spaccio nella zona. Le indagini hanno identificato un collegamento diretto tra l’evento violento e le attività di sfruttamento dei venditori di droga. La polizia continua a raccogliere dettagli sul coinvolgimento di altri soggetti.

Milano, 23 febbraio 2026 – Abderrahim Mansouri non ha mai impugnato la riproduzione della Beretta 92 trovata accanto al suo cadavere. Carmelo Cinturrino ha sostenuto che il ventottenne marocchino gliel'avesse puntata contro nel tardo pomeriggio del 26 gennaio in via Impastato e che lui "per paura" avesse reagito sparandogli un colpo che l'ha centrato poco sopra la tempia destra. Tutto falso, secondo la ricostruzione della Procura e della Squadra mobile, che hanno disposto il fermo per omicidio dell'assistente capo del commissariato Mecenate. La messinscena. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori coordinati dal pm Giovanni Tarzia e guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Francesco Giustolisi, Cinturrino avrebbe sistemato l'arma finta vicino al corpo in un secondo momento, prima di chiamare i soccorsi con 23 minuti di ritardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Chi è Carmelo Cinturrino, l'agente che ha sparato al pusher a Rogoredo: «Arresti disinvolti e pizzo» | Quel colpo alla tempiaCarmelo Cinturrino ha sparato a un pusher a Rogoredo dopo aver scoperto attività illecite nella zona.

Sparatoria a Rogoredo, Cinturrino fermato per omicidio volontarioCarmelo Cinturrino ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri, 28enne marocchino coinvolto in un episodio di spaccio a Rogoredo.

