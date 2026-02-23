La solidarietà illumina la Senologia di Agrigento donate strumentazioni mediche

Una donazione di strumentazioni mediche ha migliorato le attrezzature del reparto di senologia nell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, grazie alla generosità di associazioni locali. La scelta di supportare questa struttura deriva dalla crescente richiesta di cure specializzate per il tumore al seno. I nuovi strumenti permettono di eseguire diagnosi più rapide e precise, offrendo assistenza migliore alle pazienti. La donazione ha rafforzato la rete di sostegno nella città.