La solidarietà illumina la Senologia di Agrigento donate strumentazioni mediche
Una donazione di strumentazioni mediche ha migliorato le attrezzature del reparto di senologia nell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, grazie alla generosità di associazioni locali. La scelta di supportare questa struttura deriva dalla crescente richiesta di cure specializzate per il tumore al seno. I nuovi strumenti permettono di eseguire diagnosi più rapide e precise, offrendo assistenza migliore alle pazienti. La donazione ha rafforzato la rete di sostegno nella città.
Piccoli gesti di attenzione per le degenti entrano in corsia grazie ad Amico Onlus, dimostrando che la battaglia contro il cancro si combatte anche con le armi della generosità La solidarietà si trasforma in fatti concreti all’interno dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L’associazione Malati in cura oncologica "Amico Onlus", guidata dal presidente Riccardo Barrano, ha scelto d'essere sempre più vicina ai pazienti attraverso una donazione alla Uosd di Chirurgia Senologica. Non si tratta solo di una semplice fornitura di beni, ma di un atto dettato da un profondo spirito di liberalità che punta a migliorare sia la qualità delle prestazioni cliniche che la permanenza dei degenti all'interno della struttura. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Giornate raccolta farmaco 2026: brindisini campioni di solidarietà, donate quasi 5mila confezioniIl Banco Farmaceutico ha organizzato le Giornate di raccolta farmaci 2026, un evento che ha permesso ai cittadini di donare quasi 5.
La Saga sui voli dirottati per nebbia nell'aeroporo d'Abruzzo: "Falsa la mancanza di strumentazioni"La saga sui voli dirottati per nebbia all'aeroporto d'Abruzzo smentisce le voci infondate sulla presunta mancanza di strumentazioni adeguate.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La solidarietà illumina la Senologia di Agrigento, donate strumentazioni mediche - AgrigentoNotizie; Pattinare per la solidarietà. Succede a Lucca Ice Park; Fondazione Sant’Orsola. Una casa per i pazienti; Il Torch Run di Special Olympics illumina l’Abruzzo: un grande movimento di comunità, valori e inclusione.
Il Regalo della Lettura: a Lucera la solidarietà delle mamme illumina la PediatriaL’associazione M’AMALIBRI, insieme ad AIDO e AVIS, trasforma il ricavato di una lotteria natalizia in libri per i piccoli pazienti di San Giovanni Rotondo ... lucerabynight.it
Alberto Biancheri nominato Gaslini Ambassador, a Sanremo un fiore per il Nuovo GasliniSanremo accende i riflettori sul Festival 2026 e, insieme alla musica, illumina anche la solidarietà. Nella serata inaugurale, a bordo della nave Costa Toscana, subito dopo lo spettacolo piromusicale ... riviera24.it
Il Centro di Senologia del San Giovanni Addolorata e la #FondazionePrometeus sono sempre "Accanto a Te". Giovedì 26 febbraio alle 14.00 presso la nostra Breast Unit vieni a conoscere questa nuova iniziativa dedicata a mariti e compagni delle nostre p - facebook.com facebook