Giornate raccolta farmaco 2026 | brindisini campioni di solidarietà donate quasi 5mila confezioni

Il Banco Farmaceutico ha organizzato le Giornate di raccolta farmaci 2026, un evento che ha permesso ai cittadini di donare quasi 5.000 confezioni di medicinali. La causa di questa iniziativa sta nel desiderio di aiutare le persone in difficoltà ad accedere ai farmaci di cui hanno bisogno. A Brindisi, molti hanno risposto con generosità, contribuendo a riempire le scaffalature delle strutture di assistenza. La solidarietà si manifesta attraverso gesti concreti e quotidiani.

Quest’anno nel Brindisino hanno aderito 51 farmacie e sono state raccolte 4.847 confezioni di farmaci, pari a un valore economico di 41.546 euro. Medicinali che aiuteranno 5.331 ospiti in 35 realtà assistenziali del territorio brindisino. BRINDISI - Donare un farmaco per chi non può permetterselo: questa la missione che da oltre vent’anni caratterizza l’azione del Banco Farmaceutico. Una attenzione alla povertà sanitaria che trova il suo gesto più significativo nelle Giornate di Raccolta del farmaco, giunte quest’anno alla loro 26sima edizione (10–16 febbraio 2026). Brindisi e la sua provincia, presenti all’iniziativa fin dalla sua prima edizione, anche quest’anno sono state protagonisti di uno dei più grandi gesti di solidarietà d’Italia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Tornano le Giornate di Raccolta del farmaco, a Piacenza obiettivo 3mila confezioniPiacenza si prepara a tornare con le Giornate di Raccolta del Farmaco, giunte alla loro ventiseiesima edizione. Tornano le Giornate di raccolta del farmaco: a Rimini occorrono 6 mila confezioniQuesta settimana torna l’appuntamento con le Giornate di Raccolta del Farmaco a Rimini. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Banco farmaceutico. Una giornata per il bisogno di tanti; Giornata di raccolta del farmaco; Giornate di Raccolta del Farmaco 2026: servono oltre 1,2 milioni di medicinali per 502mila persone; Giornate di Raccolta del Farmaco 2026, donate oltre 670mila confezioni: 5.856 a Siena e provincia. Giornate Raccolta del Farmaco 2026: date e come donareGiornate di Raccolta del Farmaco 2026: dal 10 al 16 febbraio in 6.000 farmacie italiane raccolta solidale di medicinali per sostenere oltre 500mila persone fragili. ligurianotizie.it Giornate di raccolta del farmaco, 4.500 confezioni donateSi è chiusa con oltre 670 mila confezioni raccolte la 26ª edizione delle Giornate di raccolta del farmaco (Grf), promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico Ets dal 10 al 16 febbraio. Il valore compl ... amicodelpopolo.it Pubblicato il nuovo il calendario raccolta rifiuti Marzo 2026 - Febbraio 2027. Riceverete una copia direttamente a casa entro la fine di Febbraio, chi eventualmente non dovesse riceverla la può trovare a disposizione in Comune. Sul calendario trovate segnati - facebook.com facebook