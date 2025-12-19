La Saga sui voli dirottati per nebbia nell' aeroporo d' Abruzzo | Falsa la mancanza di strumentazioni
La saga sui voli dirottati per nebbia all'aeroporto d'Abruzzo smentisce le voci infondate sulla presunta mancanza di strumentazioni adeguate. Attraverso chiarimenti ufficiali, si smontano le false narrazioni diffuse sui social e sui media, che attribuivano problemi tecnici all’aeroporto. È importante distinguere tra realtà e speculazioni, per comprendere la reale situazione e garantire una corretta informazione.
La Saga fornisce alcuni chiarimenti riguardo alle notizie comparse su alcuni profili social e riprese da alcune testate, che parlano, «senza fondamento scientifico, di mancanza di strumentazioni in dotazione all’aeroporto d’Abruzzo che consentirebbero l’atterraggio in condizioni meteo avverse».La. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
