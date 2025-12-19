La Saga sui voli dirottati per nebbia nell' aeroporo d' Abruzzo | Falsa la mancanza di strumentazioni

La saga sui voli dirottati per nebbia all'aeroporto d'Abruzzo smentisce le voci infondate sulla presunta mancanza di strumentazioni adeguate. Attraverso chiarimenti ufficiali, si smontano le false narrazioni diffuse sui social e sui media, che attribuivano problemi tecnici all’aeroporto. È importante distinguere tra realtà e speculazioni, per comprendere la reale situazione e garantire una corretta informazione.

Voli cancellati per nebbia a Firenze - Questa mattina, in seguito al mancato arrivo degli aerei della serata di ieri, sono stati dirottati o cancellati i ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Aeroporti: nebbia Firenze,voli dirottati - Problemi per la nebbia questa mattina all'aeroporto fiorentino Amerigo Vespucci, praticamente chiuso da circa un'ora. lagazzettadelmezzogiorno.it

