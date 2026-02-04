Le donne diventano madri sempre più tardi E oltre 1 donna su 5 vive con ansia durante la gravidanza

In Italia, le donne aspettano sempre di più prima di avere il primo figlio. Oggi, l’età media della prima gravidanza si aggira attorno ai 34 anni. Molte vivono l’attesa con ansia, e più di una donna su cinque si sente sotto pressione durante la gravidanza. La tendenza a posticipare la maternità sta cambiando le abitudini delle famiglie e la società stessa.

In Italia la maternità si sposta verso età sempre più avanzate. Oggi l’età media della prima gravidanza è di 34 anni. Ed è sempre più comune che le future mamme vivano frequenti momenti di ansia durante la gestazione. Disturbi legati alla gravidanza, come l’esperienza dell’attesa, le preoccupazioni per il feto e il percorso gestazionale, interessano fino al 14% delle donne. Mentre forme più strutturate di ansia, come attacchi di panico, ansia generalizzata o fobie, possono riguardare tra il 5% e il 37% delle gestanti. In media più di una donna su cinque affronta preoccupazioni e stress a riguardo.🔗 Leggi su Open.online

