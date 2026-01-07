Venerdì 9 gennaio 2026, Antonio Nesci, editore del Gruppo La Prima Pagina, sarà ospite di “Tra la Gente” su Radio Onda Verde. L’intervista, condotta da Rosario Iozzo, affronterà temi di attualità, sanità, Made in Italy e prospettive future per il Paese. L’appuntamento si svolgerà in video collegamento da Perugia, con trasmissione in simulcasting su varie emittenti locali.

Venerdì 9 gennaio 2026, dalle 14:30 alle 15:30, Antonio Nesci, editore del Gruppo digitale multinazionale e multilingue La Prima Pagina, sarà ospite in video collegamento da Perugia del programma “Tra la Gente”, condotto da Rosario Iozzo, in onda su Radio Onda Verde, con trasmissione in simulcasting su Telitalia (canale 79 del Digitale Terrestre Calabria) e Piana Tv (canale 185 del Digitale Terrestre Calabria). La radio è ascoltabile in FM in Calabria centrale sui 98 MHz e tramite app dedicata. Durante la diretta sarà possibile intervenire telefonicamente al numero 0963 938662. L’appuntamento affronterà temi di forte attualità, politica, economia e innovazione, come anticipato dalla scaletta ufficiale del conduttore. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Antonio Nesci ospite di “Tra la Gente” su Radio Onda Verde: attualità, sanità, Made in Italy e futuro del Paese al centro dell’intervista

Leggi anche: Mercoledì 19: “Politicamente Scorretto” in diretta su Piana TV e Radio Onda Verde: ospite Domenico Sorace

Leggi anche: Domenica 7 dicembre “Politicamente Scorretto” su Fast News Platform, Radio Onda Verde, WGBB Radio, Piana Tv e Telitalia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

QUESTO VIDEO HA AVUTO FINO AL MOMENTO 13.820 VISUALIZZAZIONI OLTRE AI TANTI CHE LO HANNO VISIONATO SUI CANALI DELLA PRIMAPAGINA, IL QUOTIDIANO ON LINE DIRETTO DA ANTONIO NESCI. UN GRAZIE A TUTTI VOI E ANOORA - facebook.com facebook