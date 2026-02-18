L’intervento del principe William a una tavola rotonda sul suicidio | Per sentirsi a proprio agio nel parlare di salute mentale è necessario comprenderla

Il principe William ha partecipato a una tavola rotonda su un evento tragico: il suo intervento è stato motivato dalla perdita di un amico per suicidio. Durante l’evento, ha sottolineato che per parlare di salute mentale bisogna prima comprenderla meglio. Ha condiviso le proprie esperienze e ha esortato gli uomini a non aver paura di aprirsi. La discussione si è concentrata anche su come eliminare lo stigma che circonda i problemi psicologici. La conversazione si è svolta durante una puntata speciale di Radio 1.

Nel corso di una puntata speciale del programma Life Hacks di Radio 1, il principe William ha parlato apertamente della propria salute mentale, invitando gli altri uomini a fare lo stesso. Partecipando a una tavola rotonda sul suicidio maschile con il conduttore Greg James, il primogenito di Re Carlo III ha affermato che ciò contribuirebbe a rendere le discussioni aperte "una seconda natura per tutti noi" e ha riflettuto sulle proprie strategie per elaborare le emozioni. La salute mentale è tema che sta molto a cuore al principe, e la sua Royal Foundation sta contribuendo economicamente allo sviluppo di una rete nazionale per la prevenzione del suicidio.