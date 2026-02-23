La Russa si spende per Pucci Ma il comico non è Dreyfus

Ignazio La Russa ha difeso Andrea Pucci, consapevole che il comico non è paragonabile a Dreyfus. La sua presa di posizione nasce dalla volontà di sostenere un collega spesso criticato. Pucci, noto per le sue battute irriverenti, ha recentemente riscosso consensi tra il pubblico, ma continua a essere oggetto di confronti con figure più controverse. La discussione si concentra sulla differenza tra satira e controversia.

Ignazio La Russa, che è uomo di mondo e non sprovveduto, sa benissimo che Andrea Pucci non è Dreyfus. Eppure sceglie il registro dell'indignazione, chiede una "presenza riparatoria" come se l'Ariston fosse un tribunale chiamato a emendare un torto storico. Il torto, nella narrativa che il presidente del Senato affida a un video social, sarebbe questo: il comico milanese, invitato da Carlo Conti a partecipare al Festival, ha rinunciato sotto la pressione delle critiche. Colpevole, secondo i suoi accusatori, di una sola cosa: "non essere di sinistra". Vittima, dunque. Da risarcire con una comparsata televisiva che lavi l'onta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, La Russa e Salvini difendono il comico invitato a ripensarciAndrea Pucci ha deciso di lasciare la partecipazione a Sanremo, rinunciando ufficialmente all’ultimo minuto.

Sanremo, Pucci si ritira ma La Russa non ci sta: “L’ho chiamato e gli ho detto di ripensarci”Il Festival di Sanremo si apre con un colpo di scena.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Circolo vizioso | Il modello economico di Putin regge solo finché dura la guerra.

La Russa si spende per Pucci. Ma il comico non è DreyfusIl presidente del Senato chiede a Carlo Conti una presenza riparatoria per il comico che ha rinunciato a Sanremo dopo le polemiche. Ma tra una vittima e chi sceglie di ritirarsi c'è una differenza. ilfoglio.it

L’economia russa è entrata in un circolo vizioso: più lo Stato spende per la guerra, più indebolisce il mercato interno che dovrebbe sostenerlo nel lungo periodo. Per continuare a combattere, Vladimir Putin ha bisogno di un’economia più forte, ma quella russa - facebook.com facebook

Continua la campagna ibrida russa in Europa: secondo il @FT - che cita diversi funzionari di intelligence - quel che rimane della Wagner sta aumentando i reclutamenti di individui e reti "sacrificabili" per sabotaggi e azioni di disturbo. x.com