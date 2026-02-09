Andrea Pucci rinuncia a Sanremo La Russa e Salvini difendono il comico invitato a ripensarci

Andrea Pucci ha deciso di lasciare la partecipazione a Sanremo, rinunciando ufficialmente all’ultimo minuto. La scelta arriva dopo le polemiche scoppiate sui social e in tv, che hanno spinto il comico a riconsiderare il suo impegno. La Russa e Salvini sono intervenuti, difendendo Pucci e invitandolo a ripensarci, ma finora l’artista non ha cambiato idea. La vicenda tiene banco nel mondo dello spettacolo e sui giornali.

La notizia della rinuncia di Andrea Pucci a prendere parte al Festival di Sanremo 2026, dopo le polemiche che avevano seguito l’annuncio della scelta del comico come co-conduttore di una serata, è diventata un caso politico. La premier Giorgia Meloni lo ha difeso sui social, seguita da Ignazio La Russa e Matteo Salvini. L'invito di Ignazio La Russa a Andrea Pucci Il messaggio di Matteo Salvini per Andrea Pucci Cosa ha detto Giorgia Meloni sulla rinuncia di Andrea Pucci a Sanremo L’invito di Ignazio La Russa a Andrea Pucci Dopo l’annuncio di Andrea Pucci, che ha comunicato la scelta di rinunciare a partecipare a Sanremo 2026, Ignazio La Russa gli ha telefonato per esprimergli la sua solidarietà. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, La Russa e Salvini difendono il comico invitato a ripensarci Approfondimenti su Sanremo Rinuncia Il caso ‘politico’ del comico Andrea Pucci, rinuncia a Sanremo Il comico Andrea Pucci ha deciso di rinunciare a partecipare a Sanremo, sorprendendo molti. Pucci rinuncia alla co-conduzione di Sanremo, Meloni: «Deriva illiberale della sinistra». La Russa lo invita a ripensarci, per la Rai è censura Andrea Pucci ha deciso di non partecipare come co-conduttore al Festival di Sanremo 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Sanremo Rinuncia Argomenti discussi: Andrea Pucci si ritira da Sanremo 2026 tra polemiche. minacce e scontri politici; Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026: Il termine fascista non dovrebbe esistere più; Andrea Pucci rinuncia a Sanremo: Insulti assurdi. Il termine fascista non dovrebbe esistere più; Andrea Pucci dice addio a Sanremo 2026: Insulti inaccettabili alla mia famiglia. La rinuncia a Sanremo, le parole di Meloni: come il caso Pucci ha incendiato la politicaIl comico milanese fa un passo indietro: contro di me insulti inaccettabili. Meloni: spaventosa deriva illiberale della sinistra. La Rai: preoccupa ... avvenire.it Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026. Meloni: Spaventosa deriva illiberale della sinistra. La Rai: Grande rammarico e preoccupazioneAndrea Pucci fa un passo indietro e rinuncia alla co-conduzione di Sanremo 2026 dopo giorni di polemiche e critiche ... dire.it #TG2000 - La politica. Il caso del comico Andrea Pucci irrompe al centro della polemica dopo la sua rinuncia di partecipazione al Festival di Sanremo. #9febbraio #AndreaPucci #Sanremo #Sanremo2026 #Pucci #politica #NEWS #TV2000 facebook Giorgia Meloni difende Andrea Pucci: "Quando è contro di me è satira, se attaccano Schlein è sessismo" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.