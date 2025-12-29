La Russia | droni contro la residenza di Putin Kiev | solo bugie Mosca mina i progressi 

Le tensioni tra Russia e Ucraina continuano a evolversi, con notizie di attacchi di droni contro la residenza di Putin e smentite da Mosca sulle accuse di Kiev. Nel frattempo, incontri tra leader come Donald Trump suggeriscono possibili sviluppi diplomatici. In questo contesto, è importante analizzare gli ultimi eventi e le dinamiche in corso per comprendere meglio la situazione internazionale.

Per Donald Trump, Putin e il presidente ucraino sono più vicini che mai alla pace dopo il colloquio a Mar-a-Lago. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Mosca: “Kiev ha attaccato la residenza ufficiale di Putin con 91 droni. Risponderemo duramente. Ripercussioni sui negoziati”. Il governo italiano proroga gli aiuti militari all’Ucraina anche per il 2026; Russia abbattuti tre droni ucraini in rotta verso Mosca Gli 007 di Kiev rivendicano | Esplosione nella capitale russa nostra operazione.

russia droni contro residenzaLavrov: «Attacco contro residenza Putin a Novgorod. Abbattuti 91 droni, posizioni negoziali cambieranno» - La Russia accusa l’Ucraina di aver lanciato nella notte un attacco con 91 droni contro la residenza statale del presidente Vladimir Putin nella regione di Novgorod. ilmessaggero.it

russia droni contro residenzaMosca accusa Kiev: "Abbattuti 91 droni diretti contro la residenza di Putin a Novgorod. Rivedremo la nostra posizione negoziale" - "Gli obiettivi e il momento del contrattacco sono stati definiti", ha detto il ministro degli Esteri Lavrov, assicurando che "la Russia ... huffingtonpost.it

russia droni contro residenzaUcraina, Zelensky bombarda casa di Putin. Mosca: "Pioggia di droni sulla residenza dello zar". Negoziati a rischio e pace lontana - La Russia sta avanzando con sicurezza sulla linea del fronte in Ucraina, facendo progressi costanti e portando avanti il suo piano per conquistare ... affaritaliani.it

