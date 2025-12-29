La Russia | droni contro la residenza di Putin Kiev | solo bugie Mosca mina i progressi
Le tensioni tra Russia e Ucraina continuano a evolversi, con notizie di attacchi di droni contro la residenza di Putin e smentite da Mosca sulle accuse di Kiev. Nel frattempo, incontri tra leader come Donald Trump suggeriscono possibili sviluppi diplomatici. In questo contesto, è importante analizzare gli ultimi eventi e le dinamiche in corso per comprendere meglio la situazione internazionale.
Per Donald Trump, Putin e il presidente ucraino sono più vicini che mai alla pace dopo il colloquio a Mar-a-Lago. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Russia minaccia "azioni legali" contro la confisca degli asset congelati | Mosca: "Trump ha capito che non ci saranno progressi a breve"
Leggi anche: Ucraina, Trump bacchetta Putin: "Dovrebbe far cessare la guerra invece di testare missili"; nella notte 193 droni di Kiev sulla Russia, 1 morto
Mosca: “Kiev ha attaccato la residenza ufficiale di Putin con 91 droni. Risponderemo duramente. Ripercussioni sui negoziati”. Il governo italiano proroga gli aiuti militari all’Ucraina anche per il 2026; Russia abbattuti tre droni ucraini in rotta verso Mosca Gli 007 di Kiev rivendicano | Esplosione nella capitale russa nostra operazione.
Lavrov: «Attacco contro residenza Putin a Novgorod. Abbattuti 91 droni, posizioni negoziali cambieranno» - La Russia accusa l’Ucraina di aver lanciato nella notte un attacco con 91 droni contro la residenza statale del presidente Vladimir Putin nella regione di Novgorod. ilmessaggero.it
Mosca accusa Kiev: "Abbattuti 91 droni diretti contro la residenza di Putin a Novgorod. Rivedremo la nostra posizione negoziale" - "Gli obiettivi e il momento del contrattacco sono stati definiti", ha detto il ministro degli Esteri Lavrov, assicurando che "la Russia ... huffingtonpost.it
Ucraina, Zelensky bombarda casa di Putin. Mosca: "Pioggia di droni sulla residenza dello zar". Negoziati a rischio e pace lontana - La Russia sta avanzando con sicurezza sulla linea del fronte in Ucraina, facendo progressi costanti e portando avanti il suo piano per conquistare ... affaritaliani.it
Dalla #Germania: “la #Russia ci spia”. #Droni, hacker e disinformazione nel cuore dell’Europa - facebook.com facebook
