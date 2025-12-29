La Russia | droni contro la residenza di Putin Kiev | solo bugie Mosca mina i progressi

Le tensioni tra Russia e Ucraina continuano a evolversi, con notizie di attacchi di droni contro la residenza di Putin e smentite da Mosca sulle accuse di Kiev. Nel frattempo, incontri tra leader come Donald Trump suggeriscono possibili sviluppi diplomatici. In questo contesto, è importante analizzare gli ultimi eventi e le dinamiche in corso per comprendere meglio la situazione internazionale.

Mosca accusa Kiev: "Abbattuti 91 droni diretti contro la residenza di Putin a Novgorod. Rivedremo la nostra posizione negoziale" - "Gli obiettivi e il momento del contrattacco sono stati definiti", ha detto il ministro degli Esteri Lavrov, assicurando che "la Russia ... huffingtonpost.it

Ucraina, Zelensky bombarda casa di Putin. Mosca: "Pioggia di droni sulla residenza dello zar". Negoziati a rischio e pace lontana - La Russia sta avanzando con sicurezza sulla linea del fronte in Ucraina, facendo progressi costanti e portando avanti il suo piano per conquistare ... affaritaliani.it

Dalla #Germania: “la #Russia ci spia”. #Droni, hacker e disinformazione nel cuore dell’Europa - facebook.com facebook

