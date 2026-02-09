Malen segna due volte e trascina la Roma alla vittoria contro il Cagliari, con il risultato di 2-0. È la sua prima doppietta in Italia, e permette ai giallorossi di agganciare la Juventus al quarto posto in classifica. La partita si è decisa nel secondo tempo, quando l’attaccante olandese ha sbloccato il risultato e poi raddoppiato, portando i tre punti a casa.

Roma 9 febbraio 2026 - Malen realizza la sua prima doppietta in Italia e manda al tappeto il Cagliari. Allo stadio Olimpico finisce 2-0 per la Roma contro i rossoblù, una rete per tempo da parte dell'olandese e i giallorossi ritrovano successo e quarto posto in classifica. Dopo tre successi consecutivi invece si ferma la serie positiva della squadra di Pisacane al termine di una gara dove i padroni di casa sono stati semplicemente migliori. Primo tempo. Per la sfida contro i sardi, Gasperini conferma in larga parte le ipotesi della vigilia. Svilar tra i pali è difeso dalla linea a tre con Mancini, N'Dicka e Ghilardi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Malen fa la differenza, Roma-Cagliari 2-0 e i giallorossi agganciano la Juve al quarto posto

Approfondimenti su Roma Cagliari

La Roma si prende i tre punti battendo 2-0 il Cagliari all’Olimpico.

La Juventus ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Sassuolo, portandosi a 36 punti in classifica e agganciando la Roma al quarto posto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Roma Cagliari

Argomenti discussi: Pagelle Udinese-Roma 1-0, top e flop: Ekkelenkamp decisivo, male Soulé e Malen. Si salva Svilar; 5 nomi da schierare e 5 nomi da evitare al Fantacalcio per la 24esima giornata; Serie A, Udinese-Roma 1-0: Champions più lontana per i giallorossi; Calciomercato live: Castellanos ufficiale al West Ham, Frattesi si avvicina al Galatasaray, Juventus su Sorloth.

Malen non lascia scampo al Cagliari, doppietta e la Roma vince 2-0Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive per il Cagliari: all’Olimpico passa la Roma per 2-0, con una doppietta dell’incontenibile Malen. Rossoblù che non sono riusciti a entrare in partita. unionesarda.it

Füllkrug, Malen e gli altri: se la crisi fa golQual era il problema che accomunava una squadra (il Pisa) in lotta per la salvezza ad altre due (il Milan e la Roma) che lottano per la Champions? Banalmente il gol. Gilardino a Pisa aveva due ... corrieredellosport.it

Serie A, Roma-Cagliari 2-0: doppietta di Malen, i giallorossi agganciano la Juve al 4° posto Stadio Olimpico Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-giornata-24-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-i facebook

Serie A'da Roma - Cagliari mücadelesi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com