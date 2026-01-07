Tris della Juve al Sassuolo i bianconeri agganciano la Roma al quarto posto

Da agi.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Sassuolo, portandosi a 36 punti in classifica e agganciando la Roma al quarto posto. La squadra bianconera chiude così l’ultimo pareggio con il Lecce e mantiene saldo il suo posizionamento in zona qualificazione. La prestazione dimostra continuità e determinazione in un momento importante della stagione.

AGI - La  Juventus  vince in trasferta contro il  Sassuolo, si tiene agganciata alla  Roma  con  36 punti  in classifica e archivia così l'ultimo pareggio con il Lecce. Una vittoria in cui tutto è sembrato andare per il verso giusto per i  bianconeri. La partita si è sbloccata presto, al 16' con l' autogol  dell'ex  Muharemovic. Nel secondo tempo  David  regala l' assist  a  Miretti  per il  2-0. Un minuto dopo è proprio  David  a segnare per la squadra di  Spalletti. La Juve raggiunge la Roma al quarto posto . La  Juventus  dunque batte  3-0  il  Sassuolo  al  Mapei Stadium  e raggiunge al quarto posto a  36 punti  la  Roma, fresca di vittoria sul Lecce. 🔗 Leggi su Agi.it

tris della juve al sassuolo i bianconeri agganciano la roma al quarto posto

© Agi.it - Tris della Juve al Sassuolo, i bianconeri agganciano la Roma al quarto posto

Leggi anche: Serie A, la Juve torna al quarto posto: tris al Sassuolo

Leggi anche: La Juve non sbaglia: tris al Sassuolo e quarto posto blindato

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tris della Juve al Sassuolo, i bianconeri agganciano la Roma al quarto posto; Sassuolo-Juve 0-3, tris bianconero e Spalletti è quarto; Sassuolo-Juve: tris e sorriso David, gioia Miretti. Tutte le dichiarazioni; Tris bianconero al Mapei: 0-3 al Sassuolo per la Juve.

tris juve sassuolo bianconeriSassuolo-Juve 0-3, tris bianconero e Spalletti è quarto - I torinesi passano a Reggio Emilia con l'autorete di Muharemovic, poi i gol di Miretti e David ... msn.com

Sassuolo-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida l'ex Grosso - La Juventus è la squadra contro cui il Sassuolo ha perso più volte in Serie A. tuttosport.com

tris juve sassuolo bianconeriHighlights Gol Sassuolo Juve: le immagini del match – VIDEO - La Juve affronta il Sassuolo, con il match di Serie A in programma marted ... juventusnews24.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.