Tris della Juve al Sassuolo i bianconeri agganciano la Roma al quarto posto

La Juventus ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Sassuolo, portandosi a 36 punti in classifica e agganciando la Roma al quarto posto. La squadra bianconera chiude così l’ultimo pareggio con il Lecce e mantiene saldo il suo posizionamento in zona qualificazione. La prestazione dimostra continuità e determinazione in un momento importante della stagione.

AGI - La Juventus vince in trasferta contro il Sassuolo, si tiene agganciata alla Roma con 36 punti in classifica e archivia così l'ultimo pareggio con il Lecce. Una vittoria in cui tutto è sembrato andare per il verso giusto per i bianconeri. La partita si è sbloccata presto, al 16' con l' autogol dell'ex Muharemovic. Nel secondo tempo David regala l' assist a Miretti per il 2-0. Un minuto dopo è proprio David a segnare per la squadra di Spalletti. La Juve raggiunge la Roma al quarto posto . La Juventus dunque batte 3-0 il Sassuolo al Mapei Stadium e raggiunge al quarto posto a 36 punti la Roma, fresca di vittoria sul Lecce. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Tris della Juve al Sassuolo, i bianconeri agganciano la Roma al quarto posto Leggi anche: Serie A, la Juve torna al quarto posto: tris al Sassuolo Leggi anche: La Juve non sbaglia: tris al Sassuolo e quarto posto blindato Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Tris della Juve al Sassuolo, i bianconeri agganciano la Roma al quarto posto; Sassuolo-Juve 0-3, tris bianconero e Spalletti è quarto; Sassuolo-Juve: tris e sorriso David, gioia Miretti. Tutte le dichiarazioni; Tris bianconero al Mapei: 0-3 al Sassuolo per la Juve. Sassuolo-Juve 0-3, tris bianconero e Spalletti è quarto - I torinesi passano a Reggio Emilia con l'autorete di Muharemovic, poi i gol di Miretti e David ... msn.com

Sassuolo-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida l'ex Grosso - La Juventus è la squadra contro cui il Sassuolo ha perso più volte in Serie A. tuttosport.com

Highlights Gol Sassuolo Juve: le immagini del match – VIDEO - La Juve affronta il Sassuolo, con il match di Serie A in programma marted ... juventusnews24.com

Pagelle Juve: Kalulu riposa la prossima volta, il miglior Locatelli, Miretti titolare mascherato Voti e giudizi dei bianconeri dopo il tris sul Sassuolo: David si sblocca con gol e assist, Thuram dinamico e presente #LecceJuve #uslecce #Juventus #David #Miretti # - facebook.com facebook

#Juve, tris al #Sassuolo: #Spalletti torna quarto. E nella calza c'è pure il gol di #David . I bianconeri vincono grazie all'autorete di #Muharemovic e alle reti di #Miretti e del canadese. Padroni di casa mai in partita e al terzo ko di fila al Mapei #SassuoloJuventus x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.