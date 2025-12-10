La cucina italiana entra nel patrimonio culturale immateriale dell' Unesco Francesco Acquaroli | Grazie anche al contributo delle Marche

Anconatoday.it | 10 dic 2025

La cucina italiana entra ufficialmente nel patrimonio culturale immateriale dell’umanità riconosciuto dall’Unesco. Dopo mesi di attesa, la notizia è stata accolta con entusiasmo, con il coinvolgimento delle Marche e delle sue eccellenze. Un riconoscimento che celebra la tradizione culinaria come patrimonio universale, valorizzando le radici culturali e gastronomiche del nostro paese.

NUOVA DELHI – Dopo mesi di attesa è arrivata la notizia tanto sperata. La cucina italiana entra ufficialmente nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco.Si tratta di una decisione considerata storica visto che per la prima volta l’Organizzazione delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

