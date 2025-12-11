Al Cinematocasa al via la rassegna musicale Christmas Up close | quattro appuntamenti con la grande musica
Al Cinematocasa di Palermo prende il via la rassegna musicale
Dal 20 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026, al Cinematocasa di Palermo (via Maqueda, 124 - ore 22.00, ingresso gratuito con cena o consumazione bar), si svolgerà la rassegna musicale Christmas UP CLOSE - Four Nights of Music and Joy (direzione artistica a cura di Mimmo Cafiero), quattro appuntamenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
